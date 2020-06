Temptation Island: crisi tra Andrea Filomena e Jessica Battistello? Le parole di lei

Jessica Battistello ha fatto alcune dichiarazioni che hanno allarmato i fan della coppia formata da lei e Andrea Filomena. Ecco che cosa è successo

Temptation Island: Jessica e Andrea di nuovo in crisi?

Sicuramente ricorderete il percorso a Temptation Island di Jessica Battistello e Andrea Filomena, ma ripercorriamolo insieme. Dopo due anni e mezzo di relazione hanno deciso di mettersi alla prova perché lei non era più sicura dei suoi sentimenti e aveva deciso di annullare il matrimonio. Nel villaggio ha conosciuto Alessandro Zarino con il quale è nata una forte complicità.

Alla fine, al falò di confronto anticipato, chiesto da Andrea, Jessica ha ammesso di provare qualcosa per il tentatore e di voler lasciare il suo fidanzato. Jessica ha poi lasciato il programma mano nella mano con Alessandro per iniziare una conoscenza. Dopo qualche mese, però, è tornata sui suoi passi e ha cercato di tornare con Andrea.

Andrea non era sicuro, ma dopo qualche settimana ha ceduto al sentimento che ancora provava per Jessica e, nonostante la delusione, hanno ricominciato. Dopo mesi di silenzio, però, adesso arrivano le dichiarazioni di lei che hanno spiazzato i fan della coppia. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Jessica ammette: ‘Periodo un po’ particolare’

Avevamo lasciato Andrea e Jessica che piano piano stavano ricominciando la loro storia d’amore, senza convivere, un passo dopo l’altro con calma, anche se lei era sempre da lui. Insomma, sembrava che le cose stessero andando bene, ma adesso c’è aria di crisi.

Infatti, in alcune Instagram Stories Jessica ha scritto qualche frase malinconica e ha dedicato belle parole al cane che ha preso con Andrea in quanto la stava confortando di nuovo. È proprio quel “di nuovo” che ha fatto scattare la preoccupazione in chi li segue perché anche quando si erano lasciati era stata proprio Kira ad avere un ruolo fondamentale nel riavvicinamento.

A domanda diretta Jessica ha, quindi, ammesso che con Andrea “è un periodo un po’ particolare” anche se non è messo in dubbio l’amore che provano perché lui per lei “è famiglia e per questo c’è e ci sarà sempre“. Ad ogni modo, nessuna rottura per il momento, la coppia continua ad uscire e a farsi vedere sui social ancora piena d’amore. Che cosa sarà successo?