Belen Rodriguez, spunta un video in cui un uomo le accarezza le gambe: caos sul web (FOTO)

In queste ore sta facendo scalpore sul web un video di Belen Rodriguez in cui un uomo le massaggia la gamba. La showgirl ha pubblicato la clip in questione da pochissimo ed è subito scoppiata una polemica tra i fan di Instagram.

Molte persone, tra cui anche l’influencer Deianira Marzano, hanno ipotizzato che la mano in questione potesse appartenere a Stefano De Martino. L’influencer non ha mai creduto alla loro rottura, pertanto, non ha esitato a sbilanciarsi sulla questione. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso.

Scalpore sull’ultimo video di Belen Rodriguez

Un po’ di ore fa, Belen Rodriguez ha pubblicato delle Instagram Stories in cui sono presenti dei video in cui è in compagnia di un uomo. La donna è sdraiata su di un lettino, mentre accanto a lei c’è un uomo che le accarezza la gamba. I due sono sembrati a primo acchito molto complici, al punto da far nascere subito il gossip. Deianira Marzano ha immediatamente colto la palla al balzo per rafforzare la sua tesi, secondo cui Belen e Stefano non abbiano mai litigato davvero.

La Terribile, infatti, ha detto che la mano potrebbe appartenere a De Martino, il quale sarebbe tornato da sua moglie per il weekend. Molti fan ci hanno sperato ed hanno cominciato a crogiolarsi su questo pensiero. Dopo poco tempo, però, la Rodriguez ha pubblicato altri contenuti, dai quale pare si sia chiarita la questione. Nelle clip successive, infatti, sembrerebbe sia stata svelata l’identità dell’uomo misterioso. (Continua dopo le foto)

L’uomo misterioso sarebbe un amico della showgirl

L’uomo che nel video ha accarezzato le gambe di Belen Rodriguez sembrerebbe essere un suo amico. Il dubbio pare essersi disciolto grazie alla t shirt indossata dal protagonista. Essa, infatti, è la stessa indossata sia dall’uomo del video sia dall’amico della showgirl. Pertanto, coloro i quali avevano sperato in un ritorno di fiamma tra la coppia più discussa del momento devono abbandonare questo pensiero.,

Nelle Instagram Stories successive, poi, la modella ha mostrato il backstage di uno dei primi scatti fotografici post lock-down. Nelle clip in questione, la protagonista non ha potuto fare a meno di sfoggiare la sua forma fisica perfetta. L’amico che sta accompagnando Belen in queste avventure ha fatto delle allusioni molto piccanti dato che si è proposto di spalmare la crema sulle abbronzate cosce della Rodirguez.