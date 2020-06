Beautiful anticipazioni 10 giugno 2020: Ridge dalla parte di Thomas

Nelle anticipazioni di Beautiful, della puntata di domani, mercoledì 10 giugno alle 13.40 su Canale 5, Ridge capirà di non potersi più fidare di Brooke. Thomas è riuscito a convincere Hope ad allontanarsi da Liam per vivere con lui e il piccolo Douglas. A nulla sono servite le preghiere dello Spencer, pronto a tutto pur di non perdere la moglie.

Stando alle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani, Brooke e Ridge avranno un’accesa discussione. Se la Logan si dirà convinta che la figlia sia stata ingannata da Thomas, Ridge non sarà dello stesso parere. Inevitabilmente, i coniugi finiranno per litigare.

Beautiful: Thomas disposto a tutto per Hope

Gli spoiler della soap rivelano che la crisi tra Liam e Hope arriverà ad un punto di non ritorno. Il giovane Spencer, distrutto dopo il discorso della moglie, troverà conforto in Steffy, tornata da poco a Los Angeles con le sue due bimbe. Steffy non perderà occasione per avvicinarsi all’ex marito, che le confiderà le sue pene d’amore. La Forrester non riuscirà a credere che Hope abbia scelto di lasciare Liam per stare con Thomas.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, vedremo Thomas deciso a non perdere Hope, ora che è riuscito a conquistarla, sebbene con l’inganno. Il ragazzo verrà messo in guardia da Ridge, che gli ricorderà quanto sia labile la relazione con Hope. La stilista ha scelto di stare con lui solo per fare da madre a Douglas dopo la scomparsa di Caroline, non certo per amore. Thomas però, farà orecchie da mercante.

Il Forrester e Brooke litigano

Nella puntata di domani di Beautiful, Liam e Steffy passeranno delle ore liete insieme a Kelly e Phoebe, oltre a parlare della inaspettata scelta di Hope. Intanto, Brooke andrà da Ridge per discutere in merito alla decisione della giovane Logan. Ridge dirà alla moglie di non essere in totale disaccordo con le intenzioni di Thomas. In fondo, ha solo ascoltato l’ultimo desiderio di Caroline.

Come svelano le anticipazioni della puntata di domani 10 giugno 2020 in onda su Canale 5 di Beautiful, Brooke resterà senza parole di fronte alla confessione di Ridge. Sconvolta, lo intimerà a far cambiare idea a Thomas, dicendogli che il posto di Hope è accanto a Liam. Il Forrester non vorrà sentire ragioni e lo farà presente alla furiosa Logan. Tra i due nascerà un acceso litigio, che porterà inevitabilmente ad una frattura nel loro rapporto. Intanto, Thomas continuerà indisturbato nel suo piano per avere Hope