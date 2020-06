Carlo Pietropoli fa la scelta, ma qualcosa non torna: “Dov’è Marianna e chi è Ginevra?” (VIDEO)

Oggi è appena andata in onda la scelta di Carlo Pietropoli, ma ci sono molte cose che non tornano secondo i telespettatori. Prima che il programma venisse bloccato dal locksown, il giovane stava conoscendo principalmente Cecilia e Marianna.

Nella puntata odierna, però, quest’ultima non è stata minimamente presa in considerazione, mentre è spuntato il nome di Ginevra. La ragazza era apparsa alla corte di Pietropoli solo negli ultimi tempi, ma quelle puntate non sono mai andate in onda.

Chi è Ginevra, la non scelta di Carlo Pietropoli?

Gli ultimi due appuntamenti di Uomini e Donne non hanno soddisfatto molto le esigenze del pubblico di Canale 5. In molti hanno reputato finte la maggior parte delle scelte andate in onda, specie quelle odierne. La scelta di Carlo Pietropoli, ad esempio, è stata presa di mira sul web a causa di alcune incongruenze. La prima riguarda Ginevra e il fatto che i telespettatori non ricordassero assolutamente chi fosse. Quest’ultima, infatti, era apparsa poco prima che il programma venisse bloccato dall’emergenza sanitaria.

Quelle puntate, però, non furono trasmesse, nonostante fossero state già registrate. I telespettatori, quindi, si sono improvvisamente trovati la ragazza in studio per la scelta del tronista e sono rimasti spiazzati. In molti si sono domandati chi fosse la fanciulla, mentre altri hanno alluso al fatto che la protagonista fosse parecchio cambiata rispetto a prima. Ad ogni modo, tutti sono sembrati d’accordo sul dire che si sia trattato della non scelta più tranquilla e fredda della storia.

Che fine ha fatto Marianna?

Il secondo aspetto che non convince sulla scelta di Carlo Pietropoli riguarda Marianna. Che fine ha fatto l’esuberante corteggiatrice napoletana che tanto si è scontrata con Cecilia Zagarrigo? Di lei non c’è stata alcuna traccia. Nessuno l’ha menzionata e neppure lei su Insatgram ha commentato quanto accaduto. Per la maggior parte degli utenti, dunque, sono stati commessi degli errori e ci sono state troppe disattenzioni per quanto riguarda gli altri tronisti.

Intanto, Carlo ha deciso di proporre a Cecilia Zagarrigo una conoscenza al di fuori delle telecamere e la fanciulla ha risposto in modo affermativo. Anche questo avvenimento ha generato diverse perplessità, dato che sul web era trapelata una notizia diversa. Fino a pochi giorni fa, infatti, sembrava che il ragazzo avesse optato per Ginevra, ma poi è arrivata la smentita dalla diretta interessata.