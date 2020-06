Romina Power esclusa dalla festa di Al Bano, la vendetta di Loredana Lecciso: lei lascia Cellino San Marco?

Guerra a Cellino San Marco

Continua la guerra a distanza, che poi tanta nono visto che entrambe sono a Cellino San Marco, tra Romina Power e Loredana Lecciso. Le due donne che negli ultimi anni hanno conquistato Al Bano, già non si sopportavano ma ora sarebbero arrivate ai ferri corti. Il motivo?

Il tutto causa dei festeggiamenti per il 77esimo compleanno del cantautore salentino. Ricordiamo che quest’ultimo e l’ex soubrette pugliese dono tornati insieme e con Jasmine e Bido formano una famiglia unita.

L’affronto di Loredana Lecciso

Romina Power, in occasione del compleanno dell’ex marito ha fatto preparare una gigantesca torta al cioccolato e una poesia inviata a Domenica In. Mara Venier, però, per evitare ulteriori tensioni ha deciso di non leggerla in diretta. Un gesto che ha fatto perdere le staffe cantautore di Cellino San Marco.

“Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”, ha confessato il Maestro Carrisi a Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani dopo l’intervista a distanza col rotocalco domenicale di Rai Uno. In quell’occasione il 77enne non si è voluto sbilanciare chiedendo alla conduttrice veneta la par condicio, per evitare che l’armonia coniugale con Loredana Lecciso si spezzi ancora una volta.

Romina Power pronta a lanciare la Puglia

Stando a dei rumors riportati dal periodico DiPiù, a Cellino San Marco non si respira un bel clima e sembra che la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni. Pare Sembra che Romina Power sia stata snobbata dalla rivale Loredana, che ha deciso di escluderla dalla festa di compleanno di Al Bano.

Un affronto che la cantante statunitense non avrebbe digerito e per questo motivo potrebbe allontanarsi definitivamente dalla Puglia e lasciare Cellino San Marco. Ma non è finita qui, visto che la donna è venuta a conoscenza che al party era presente anche il secondogenito Yari.

In tutto questo, ospite di Barbara D’Urso, la Lecciso ha raccontato: “A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quello che appare. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Al Bano e i miei figli siamo una famiglia”.