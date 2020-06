Una Vita anticipazioni 10 giugno 2020: Samuel lavora per Ariza

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 10 giugno 2020 alle 14.10 su Canale 5, Samuel proverà a risolvere la complicata situazione che si è creata dopo l’arrivo di Ariza ad Acacias 38. Il sicario è stato mandato da Cristobal per ricattare la Salmeron; se non accetterà le sue condizioni, la riporterà alla vecchia vita da prostituta. L’Alday, non arrendendosi, cercherà un’alleanza con il nemico.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Samuel incontrerà Ojeda Tapia e seguirà i precisi ordini dettati da Ariza, così che sua moglie Genoveva possa dormire sonni tranquilli. Nel frattempo, Rosina si infurierà quando verrà a sapere che nel quartierino ha aperto un’accademia di tango. La moglie di Liberto non perderà tempo per protestare.

Una Vita: Samuel aiuta Genoveva

Nella puntata di domani 10 giugno 2020 di Una Vita, Samuel proverà a rassicurare la moglie, promettendole di mettersi sulle tracce del senatore Ojeda Tapia, così da seguire gli ordini di Ariza. La Salmeron non si fiderà del malfattore, conoscendo bene la cattiveria di Ariza, con il quale ha ”lavorato” molto tempo fa. Come rivelano le anticipazioni di Una Vita, l’Alday incontrerà finalmente Ojeda. I due avranno un intenso dialogo.

Continuando con gli spoiler di Una Vita riferiti all’episodio di domani in onda su Canal 5, Samuel dirà al Tapia di aver parlato con Ariza e di essere in procinto di concludere un grosso affare in Marocco. Ovviamente, Il politico sarà felice di aver conosciuto un uomo così importante, non sapendo cosa ci sia sotto. Samuel penserà così di aver risolto tutti i suoi problemi ma così non sarà.

La rivolta di Rosina

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Samuel e Genoveva si illuderanno di essere scampati al pericolo. Purtroppo, nelle prossime puntate, Ariza si vendicherà di loro e manderà Cristobal ad Acacias per metterli definitivamente fuori gioco. Nel frattempo, Telmo e Lucia continueranno a vedersi di nascosto da Eduardo, nonostante sappiano quanto sia pericoloso.

Infine, nella puntata di domani, mercoledì 10 giugno 2020 di Una Vita in onda su Canale 5, alcuni abitanti del quartiere organizzeranno una protesta dopo l’apertura della scuola di Tango, un ballo considerato peccaminoso. Rosina, tra le più bigotte di Acacias, non si lascerà scappare l’occasione.

La Hidalgo si unirà ai protestanti, ma verrà criticata. I vicini infatti, non sembrano così dispiaciuti del fatto che ci sia una scuola di ballo, un’occasione per fare nuove conoscenze e divertirsi un po’ allontanandosi dalla monotonia che ogni giorno li attanaglia. Come reagirà la permalosa Rosina?