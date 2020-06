Il Segreto Anticipazioni 10 giugno 2020: Rosa e Marta in lotta per Adolfo

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 10 giugno 2020 – vedono protagoniste Marta e Rosa, ancora in conflitto per via dell’amore di Adolfo. Le due sorelle non si rassegneranno e daranno il via ad una sorta di guerra fredda, che porterà a conseguenze inaspettate con il passare del tempo.

Come svelano gli spoiler inoltre, Francisca si sentirà in trappola. Dopo aver scoperto che la Casona non è più in vendita, farà il diavolo a quattro per uscire dal padiglione. La cosa non piacerà ad Isabel, che le somministrerà delle tisane ”particolari”. Di seguito, la trama dettagliata della puntata de Il Segreto in onda domani.

Il Segreto spoiler mercoledì 10 giugno 2020

Marta non riuscirà ad accettare l’idea che sua sorella si sia messa con Adolfo. La giovane roderà di gelosia e starà ogni giorno più male, nonostante provi a nascondere i suoi reali sentimenti. Come svelano le anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani 20 giugno, ci saranno delle novità per quanto riguarda la delicata situazione tra Rosa e Adolfo. Ignacio ha messo le cose in chiaro con il De Los Visos, dicendogli che ora sarà costretto a sposare sua figlia, visto che ha passato la notte con lei. Adolfo non potrà fare altro che accettare, anche se il suo cuore è di Marta.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Marta soffrirà tantissimo nel vedere Adolfo e Rosa insieme. Le due sorelle si guarderanno con diffidenza e Manuela non potrà fare nulla per farle riappacificare, così come Carolina. Adolfo si troverà in mezzo ma non si tirerà indietro di fronte alle sue responsabilità, come promesso ad Ignacio.

Isabel ferma Francisca

Nella puntata di domani de Il Segreto, Francisca capirà che Isabel non è così sincera come sembra. Tuttavia, i suoi pensieri saranno offuscati da emicranie e malessere. Sì, perché la marchesa penserà bene di drogare la Montenegro per impedirle di lasciare il padiglione dopo averle anche nascosto la lettera d’amore arrivata nella sua casa. Anche Antonita capirà che la sua padrona ha cattive intenzioni e si preoccuperà non poco.

Infine, nella puntata della soap opera Il Segreto in onda domani, mercoledì 10 giugno 2020 su Canale 5, vedremo Isabel ancora furiosa per la decisione di Ramon e Ignacio di rimanere a Puente Viejo e non vendere dunque la Casona. Ciò rende tutto più complicato, visto che dovrà tenere a bada le intemperanze della sua ospite. La Montenegro minaccerà di lasciare l’Habana e a quel punto, Isabel verserà di nascosto dei potenti narcotici nella sua tisana.