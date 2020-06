Elisa Isoardi, Anna Moroni torna tuonare: “Mi hanno completamente ignorata”

Anna Moroni torna a parlare de La prova del cuoco

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista ad Anna Moroni. Quest’ultima dopo un periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 è tornata a condurre Ricette all’italiana al fianco di Davide Mengacci.

Ricordiamo che l’81enne per quasi vent’anni è stata la spalla destra di Antonella Clerici a La prova del cuoco. E a proposito dello storico cooking show di Rai Uno, affidato l’anno scorso ad Elisa Isoardi, la maestra da cucina ha voluto dire la sua sul trattamento che le è stato riservato.

Tra le pagine del settimanale, la Moroni ha detto: “E’ una parentesi chiusa della mia vita. Quando Antonella Clerici ha lasciato la conduzione e al suo posto è arrivata Elisa Isoardi, il capo degli autori mi ha completamente ignorata!“. Poi ha precisato che se l’avessero chiamata, lei non sarebbe tornata. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato.

Le parole al miele per Antonella Clerici e sulla loro amicizia

Intervistata dal periodico Nuovo Tv, Anna Moroni ha menzionato anche Antonella Clerici. Per la conduttrice di Ricette all’italiana la professionista Rai Antonella è come una figlia. In questi vent’anni di conoscenza è frequentazione le ha dato tanti consigli, l’ultimo dei quali quando era indecisa se lasciare o meno La prova del cuoco.

In quell’occasione l’81enne le ha detto di mettere sempre al primo posto la famiglia. “Di recente mi ha proposto di realizzare qualche ricetta insieme da mettere sui social, proprio come ai tempi de La prova del cuoco, e io ho accettato con molto entusiasmo”, ha affermato la collega di Davide Mengacci.

Anna Moroni dice no ad Antonella Clerici: il motivo

Prima di congedarsi dall’intervista, Anna Moroni a Nuovo Tv ha precisato che non farà parte del nuovo programma di Antonella Clerici. Si dovrebbe chiamare La casa nel bosco prendendo il posto de La prova del cuoco di Elisa Isoardi.

L’insegnante di cucina ha affermato che non farebbe mai un torto al produttore di Ricette all’italiana che l’anno scorso l’ha fortemente voluta nel programma culinario di Rete 4 al fianco di Davide Mengacci. “Continuerò a lavorare a Ricette all’italiana, ma all’età di 81 anni voglio anche riposarmi un po’…”, ha concluso la donna.