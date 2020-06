Francesco Totti si arrabbia con Ilary Blasi: “Tu non stai bene”, lei pubblica la chat privata (FOTO)

Tra le Insatgram Stories di Ilary Blasi sono apparsi dei contenuti inerenti un piccolo screzio avvenuto tra la showgirl e suo marito Francesco Totti. La conduttrice ha deciso di condividere con i fan un esperimento fatto sui suoi capelli, ma il calciatore non ha molto gradito.

Francesco, infatti, è rimasto basito dalle foto mostrate da sua moglie su Instagram e non ha esitato a palesare il suo dissenso. I fan sono rimasti esilarati da quanto accaduto, pertanto, vediamo la dinamica.

Le foto di Ilary Blasi che hanno infastidito il calciatore

Questa mattina Ilary Blasi ha discusso con Francesco Totti a causa di alcuni contenuti mostrati sui social. La showgirl ha voluto sperimentare un particolare metodo per arricciare i suoi capelli. Tale esperimento, però, non è andato molto a buon fine, sta di fatto che la donna si è trovata con dei boccoli alquanto spenti e mosci. Per ironizzare su quanto successo, la donna ha pubblicato degli scatti alquanto divertenti in cui ha fatto delle facce assurde.

Dopo poco tempo, poi, ha accompagnato suo figlio Cristian a scuola e durante il tragitto non ha fatto altro che chiedergli cosa pensasse dei suoi capelli. Il ragazzino, però, non ha dato molta soddisfazione a sua madre, sta di fatto che ha cominciato a camminare davanti mostrandosi parecchio spazientito. Ad ogni modo, subito dopo la protagonista ha inoltrato le stesse foto pubblicate su Instagram anche a suo marito. (Continua dopo la foto)

La reazione di Francesco Totti

Ilary Blasi ha ripetutamente chiesto a Francesco Totti cosa pensasse dei suoi capelli e il calciatore, in un primo momento, non le ha risposto. Successivamente, poi, dopo l’ennesima esortazione da parte della Blasi, l’atleta ha detto a sua moglie di aver pubblicato delle foto davvero ridicole e l’ha accusata di non stare bene. La donna, allora, si è limitata a commentare la reazione del marito aggiungendo alla IG Stories, già parecchio esaustiva di suo, l’emoticon rappresentante una faccina triste.

La chat privata intercorsa tra i due coniugi ha molto divertito i fan, che hanno apprezzato molto anche l’aver reso pubblico un momento privato. Solitamente, infatti, entrambi i protagonisti sono alquanto reticenti in merito alla sfera personale. La stessa conduttrice adopera pochissimo il suo profilo Insatgram, poiché più volte ha detto di non apprezzare molto questo mondo. A quanto pare, fa parte del vecchio stile per cui le relazioni si coltivano faccia a faccia.