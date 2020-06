Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il retroscena svelato da Fatima Trotta

Fatima Trotta e il retroscena su Stefano De Martino

Dopo il rinvio avvenuto lo scorso marzo per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tra qualche giorno prenderà il via la nuova edizione di Made in Sud. Nelle ultime ore Fatima Trotta ha svelato un inaspettato retroscena che riguarda il suo collega di lavoro, Stefano De Martino. I due, come tutti ben sanno, da due stagioni sono i padroni di casa del programma comico di Rai Due.

Inoltre il ballerino napoletano e la soubrette formano una coppia esplosiva che nel 2019 è riuscita a risollevare gli ascolti dopo un’annata da dimenticare nelle mani del cantautore Gigi D’Alessio. La ragazza ha confessato qualcosa sul marito di Belen Rodriguez che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un aneddoto che non ha nulla a che fare con la presunta crisi che sta avendo con la presentatrice argentina di Tu si que vales.

Prove e registrazioni di Made in Sud complicate per via del Coronavirus

Intervistata dal noto portale web Super Guida TV, la conduttrice di Made in Sud Fatima Trotta ha parlato dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La soubrette ha confessato che purtroppo non è stato per niente facile fare le prove e registrare le sei puntate tutta la quarantena.

Oltre alla distanza, fran parte degli attori comici e degli addetti ai lavori avevano paura della pandemia. Allo stesso tempo, però, ci sono state altre difficoltà per via del distanziamento fisico e soprattutto l’ del pubblico nell’auditorium Rai di Napoli. Poi la ragazza ha d’atto una confessione inaspettata sul marito di Belen Rodriguez e padre di Santiago. Di cosa si tratta? Per scoprirlo basta leggere l’intero articolo.

Fatima Trotta e la confessione inaspettata su Stefano De Martino

Durante le prove e registrazioni di Made in Sud, come di comportava Stefano De Martino? Intervistata dal noto sito internet Super Guida TV, Fatima Trotta ha rivelato che il ballerino napoletano è sempre stato molto rispettoso fin dai primi momenti.

L’anno scorso è entrato nel programma comico in punta di piedi per poi, col tempo, prendersi uno spazio molto importante puntata dopo puntata. Ogni tanto, però, la showgirl ha dovuto richiamarlo dal momento che il professionista partenopeo tende spesso a distrarsi non rimanendo concentrato su quello che deve fare sul palcoscenico.