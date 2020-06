“Dobbiamo dare una brutta notizia”: Alberto Matano e Lorella Cuccarini, l’annuncio a La vita in diretta

La vita in diretta apre con una brutta notizia

Il secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperto in modo insolito rispetto gli altri giorni in cui i due conduttori si sono mostrati sorridenti. Invece, martedì 9 giugno 2020 Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono apparsi abbastanza seri nell’anteprima trasmessa tra Il Paradiso delle Signore 4 e il Tg1. I due padroni di casa dello storico rotocalco di Rai Uno hanno affrontato un argomento molto delicato successo in giornata.

Nello specifico si sono collegati con un inviato del programma di cronaca e spettacolo che si trovata sul posto nel quale il 14enne Mattia, è stato travolto e ucciso da macchina a tutta velocità guidata da un 22enne drogato e ubriaco. Alla triste storia dello studente romano, la soubrette è il giornalista calabrese hanno dedicato un lungo spazio.

A La vita in diretta si vede qualche ospite in studio

Nell’ultima settimana I telespettatori di Rai Uno hanno assistito a delle puntate del tutto differenti se La vita in diretta. Infatti, dopo oltre due mesi di messa in onda senza persone in studio per via della pandemia da Coronavirus, ora qualche ospite è a pochi passi da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ad esempio il pubblico ha avuto modo di vedere dei volti storici del rotocalco di cronaca e spettacolo.

Qualche giorno fa era presente Antonella Delprino, mentre martedì pomeriggio è stato il turno di Raffaella Longobardi. “Fa un certo effetto”, hanno detto l’ex mezzo busto del Tg1 e la collega romana vedendo l’inviata nello studio 3 di Via Teulada a Roma. E proprio quest’ultima ha fatto delle rivelazioni ai due professionisti della tv di Stato.

Le dichiarazioni dell’inviata Raffaella Longobardi

Nel secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta, l’inviata Raffaella Longobardi ha preso la parola dicendo ai due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini che dietro le quinte del programma di Rai Uno dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus è tutto cambiato. “Ci sono molte meno persone adesso, è tutto diverso”, ha affermato la giornalista.

Nel frattempo si fa sempre più insistente la voce del possibile addio della soubrette romana alla guida del rotocalco. Mentre l’ex mezzo busto del Tg1 sarebbe stato confermato e addirittura si parla di una conduzione in solitaria.