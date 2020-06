Serena Enardu, nuova frecciatina sui social? “Non rimpiangere mai ciò che…” (Foto)

È passato quasi un mese dal momento in cui Serena Enardu aveva annunciato la fine della relazione con Pago. Dopo essersi riappacificati all’interno del Grande Fratello VIP, quindi, qualcosa è andato di nuovo storto e tra i due sono scoppiate di nuovo le scintille.

Alla base della rottura pare, secondo indiscrezioni, esserci ancora Alessandro Graziani, l’ex tentatore con cui la donna aveva avuto un flirt dopo Temptation Island VIP. Da un mese, comunque, Serena Enardu e Pago si lanciano frecciatine via social e, quella arrivata nelle ultime ore pare proprio essere l’ennesima.

Serena Enardu, la nuova frecciata su Instagram

Serena Enardu fa l’influencer e quindi per lei è routine postare sui social. Nelle ultime settimane, a maggior ragione, è diventata consuetudine postare diverse frecciatine verso coloro che, a suo dire, non comprendono o non hanno compreso le sue ragioni. E la bella sarda c’è sempre andata giù pesante scatenando reazioni da più parti e conquistandosi, anche, l’antipatia di diversi followers.

L’ultima frecciatina che Serena Enardu ha pubblicato è composta da una sua foto con un grandissimo sorriso e da una didascalia particolare. “La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere”, ha scritto. Una frase di Mark Twain che, secondo i più, avrebbe un doppio significato e sarebbe rivolto proprio all’ex compagno. (Continua dopo il post)

I dubbi sull’ultimo post

Se quella postata da Serena Enardu è una frase già scritta, per quale motivo ci sarebbe, alla base, un riferimento a Pago? Ebbene, a svelarlo è proprio uno dei follower che, in un commento, scrive chiaramente “Questi giorni vedo un po’ di frecciatine che fanno capire che non si seguono ma si seguono.. in questa frase c’è qualcosa di quello che ha detto anche Pago, che quello che ha fatto l’ha fatto per un motivo importante e lo rifarebbe”.

Secondo questo commento, nel post di Serena Enardu vi sarebbe un richiamo a qualcosa che Pago aveva condiviso poco prima. I due ex fidanzati, dunque, non si seguirebbero pubblicamente ma lo farebbero di nascosto l’uno nei confronti dell’altro.

C’è chi, a questo punto, si chiede a chi si riferisce Serena Enardu quando scrive che non bisogna mai rimpiangere ciò che ci ha fattto sorridere? Forse il riferimento è ad Alessandro Graziani e al flirt avuto con lui terminato Temptation Island VIP? Ad oggi non è chiaro! Vedremo in futuro.