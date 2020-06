Amadeus, prima gita al mare dopo il lockdown con la famiglia (Foto)

Quello appena trascorso è stato un periodo molto complicato per molte coppie. La quarantena, lo stress, il blocco totale, l’assenza di lavoro: tutti motivi che, per diverse coppie hanno causato la rottura. Sono molte, infatti, quelle scoppiate dal Covid-19. Non si può dire lo stesso per Amadeus che, insieme alla sua Giovanna Civitillo, appare più felice che mai.

A mostrarlo è una foto che i due hanno pubblicato sul loro profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme, al mare, in un momento di relax con il figlio Josè. Inutile dire che lo scatto ha fatto il giro del web e ha sollevato, anche, diverse critiche. Per cosa? Vediamolo.

Amadeus e Giovanna Civitillo, uniti più che mai

Il lockdown non ha avuto alcun impatto negativo su Amadeus e Giovanna Civitillo. I due, conosciutisi a L’Eredità e convolati a nozze civilmente nel 2009. Nessun matrimonio in chiesa, allora, dato che l’uomo avrebbe dovuto, prima, ottenere l’annullamento della precedente unione. Annullamento che è arrivato lo scorso anno quando Amadeus ha sposato la sua donna anche in chiesa coronando quello che era un sogno per la giovane partenopea.

Nonostante l’enorme popolarità che si sono conquistati sul campo e nonostante il pubblico abbia sempre dimostrato di amarli molto, Amadeus e Giovanna non sono una coppia molto social. Preferiscono, infatti, vivere in maniera riservata ma non disdegnano, a volte, di condividere con i propri fans i momenti speciali della loro vita.

La foto al mare e le critiche

L’ultimo scatto che Amadeus e la moglie hanno postato su Instagram (dove hanno un profilo unico per entrambi) li vede felici in una breve gita al mare. La prima dopo il tanto discusso lockdown. La foto in questione ha da subito fatto il giro del web e raccolto tantissimi like e commenti. La felicità del momento è palpabile nei loro occhi. I sorrisi, invece, sono nascosti dalla mascherina. Nascosto è anche il viso del piccolo Josè di cui si intravede solo la capigliatura. Altro indizio, questo, del poco essere social della coppia.

Le mascherine sono state motivo di diverse critiche ad Amadeus e Giovanna. Perché indossarle, si sono chiesti i fans, se sono congiunti ed hanno, ovviamente, trascorso insieme la quarantena? Per altri, poi, sarebbe meglio toglierle e respirare l’aria sana del mare. Pare, però, che la scelta sia stata fatta volontariamente per invitare tutti i fans all’utilizzo della mascherina, elemento molto importante in questo delicato periodo storico.