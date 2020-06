Gemma Galgani, le foto in costume fanno “di nuovo” il giro del web (Foto)

Gemma Galgani è indubbiamente la punta di diamante del dating show di Mediaset Uomini e Donne. La sua presenza ultredecennale, infatti, ha regalato tanti momenti piacevoli ed emozionanti ai telespettatori che hanno dimostrato, con il tempo, di seguirla con affetto nonostante le intromissioni, sempre in negativo, dell’opinionista Tina Cipollari. Tra le due donne, non è un mistero, non c’è un bel rapporto ed ogni occasione è buona per litigare.

Anche questo, però, tiene compagnia al pubblico che si diverte anche delle diverse parodie di Gemma da parte di Tina. L’ultima, ma non meno divertente, quella dell’esterna con Nicola Vivarelli. Finito Uomini e Donne sono riaffiorate, sul web, alcune foto dello scorso anno che la ritraggono in costume al mare. E, come prevedibile, è stato nuovamente un successone sul web. Vediamole!

Gemma Galgani, foto in costume

Difficile se non impossibile, dato che non è capitato mai, ricordare Gemma Galgani a Uomini e Donne in costume. Nonostante, infatti, Tina Cipollari l’abbia più volte sfidata a mostrarsi di più, la dama torinese non è mai scesa a questo compromesso. D’altra parte, si tratta pur sempre di una donna di 71 anni che non può mettersi fisicamente in competizione con donne molto più giovani. Nonostante, diciamolo, Gemma Galgani si sia sempre ritenuta più ragazzina di quel che è!

Le foto che la ritraggono in costume sono state pubblicate dal settimanale Nuovo e, nonostante non siano risalenti ad ora, ma alla scorsa estate, sono immagini che hanno fatto il giro del web. Lo scenario è la spiaggia di Rimini dove Gemma Galgani prende il sole con un bel bikini a fascia. Una volta alzatasi dalla sdraio, però, la dama viene ripresa a coprirsi con un pareo. Come mai questa scelta? Questione di pudore?

L’ultima stagione a Uomini e Donne

Nonostante abbia già 71 anni, Gemma Galgani sta ancora ricercando l’amore vero, quello con la A maiuscola in grado di farle vivere la favola che sogna da sempre. Proprio durante l’ultima stagione molto travagliata di Uomini e Donne, la dama torinese ha intrapreso una conoscenza con Nicola Vivarelli a cui pare essersi molto legata. Che sia lui il bel principe azzurro venuto direttamente dal mare?

Eh già perché il bel Nicola è un marinaio tra l’altro molto giovane. Il ragazzo ha solo 26 anni e ha scatenato le polemiche da parte di tutti. Eppure i due sembrano usciti insieme dal programma per la pausa estiva. Come andrà a finire?