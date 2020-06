Filippo Bisciglia presto papà? La verità svelata sui social (Foto)

Era il 2006 quando Filippo Bisciglia esordiva al Grande Fratello. Una partecipazione che l’ha consacrato al grande pubblico che l’ha sempre apprezzato in ogni suo percorso lavorativo. Come ovviamente accade ai personaggi noti, anche la vita privata del noto conduttore non passa inosservata. Nelle ultime settimane era trapelata un’indiscrezione molto importante in merito.

Il settimanale Nuovo, infatti, aveva ipotizzato che Filippo Bisciglia e la compagna di sempre, Pamela Camassa, potessero presto diventare genitori. Una notizia sulla quale, dato la sua importanza, Filippo ha voluto fare chiarezza dicendo, una volta per tutte, come stanno le cose. Cicogna in vista? Vediamolo.

Gli indizi della presunta gravidanza

Prima di scoprire se Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno, o meno, per diventare genitori, perché non dare un’occhiata agli indizi che hanno alimentato questo gossip? Ebbene, i giornalisti che hanno dato questa notizia lo hanno fatto sulla base di alcuni “comportamenti” della presunta futura madre. Innanzitutto, il continuo indossare magliette larghe è stato interpretato come un chiaro intento di voler nascondere le rotondità tipiche della gravidanza.

In base a quanto trapelato, infatti, la gravidanza doveva anche essere abbastanza avanti nei mesi. Ad alimentare, ancora, il rumor sono state le forme della donna. Quando mostrate, infatti, la Camassa è apparsa un po’ più rotondetta del solito.

Filippo Bisciglia, la verità sulla gravidanza

A mettere fine, una volta per tutte, alle indiscrezioni inerenti una possibile gravidanza della compagna è intervenuto proprio il diretto interessato. Filippo Bisciglia, infatti, ha deciso di pubblicare su Instagram un post in cui fa chiarezza sulla situazione. “Ragazzi non è assolutamente vero. Io smentisco assolutamente questa cosa. Non è vero, purtroppo!”. Un po’ di rammarico, dunque, per Filippo che, evidentemente, non disdegnerebbe diventare papà.

Filippo Bisciglia e Pamela stanno insieme da quasi 13 anni e convivono da altrettanto tempo. Il desiderio di avere un bambino potrebbe essere davvero presente ma non è questo il caso. In questo momento, quindi, non vi è nessuna gravidanza in atto seppur non è detto che la coppia non stia pensando ad allargare la famiglia.

Nel frattempo, Filippo Bisciglia si è “divertito” a smentire la notizia chiedendosi, altresì, come si possa, da giornalisti, diffondere una notizia del genere senza alcuna conferma. Per dare più forza alle sue parole, l’uomo ha pubblicato anche una sua foto, con l’aria sorpresa, in cui aggiunge una didascalia che, accanto alla scritta “Auguri” mostra una serie di simpatici smile che se la ridono di gusto.