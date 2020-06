U&D, Carlo Pietropoli sceglie Cecilia, come ha reagito Ginevra?

Carlo Pietropoli ha scelto, come in molti si aspettavano, la bella Cecilia Zagarrigo. La ragazza che, sin dal primo momento, aveva fatto breccia nel suo cuore ha accettato la scelta e ha risposto positivamente. Per i due, quindi, è iniziato il periodo di conoscenza al di fuori che li porterà, se tutto andrà come desiderano, a vivere una bella storia d’amore.

Se, però, una ragazza è stata scelta, un’altra è stata scartata. Carlo Pietropoli, infatti, ha dovuto comunicare a Ginevra che lei non sarebbe stata la sua scelta. A quel punto la ragazza ha avuto una reazione molto contenuta, forse troppo. Ai più è parso, addirittura, che non fosse nemmeno delusa dall’aver ricevuto un no. Com’è andata? Vediamolo!

Carlo Pietropoli, le due alternative

Calro Pietropoli è rimasto piacevolmente colpito da tre ragazze durante il suo percorso. Al primo posto, naturalmente, Cecilia Zagarrigo che è stata la sua scelta finale e con cui sta costruendo un bel rapporto al di là delle telecamere. Tra le pretendenti che l’avevano colpito di più, però, c’erano anche Marianna, eliminata in modo anche burrascoso poco prima dell’emergenza Covid-19, e Ginevra.

Proprio Ginevra rappresentava, dunque, la seconda alternativa per Carlo Pietropoli in vista della scelta. Scelta a cui, tra l’altro, il ragazzo pareva essere già pronto diversi mesi fa. La pausa forzata per il lockdown, l’impossibilità di vedere le ragazze, hanno però contribuito a rafforzare i suoi sentimenti e portarlo verso quella che, poi, è stata la sua scelta definitiva.

Ginevra, la reazione alla non scelta

Se, da un lato, Cecilia Zagarrigo è stata felicissima della scelta, dall’altro come ha reagito al fatto che Carlo Pietropoli non l’avesse voluta accanto a sé? La delusione per la ragazza è stata molto contenuta. Non ha reagito con rabbia né ha inveito contro Carlo. Anzi! “In parte me lo sentivo“ ha confessato. Ha poi detto di aver pensato al tronista nelle prime settimane del lockdown per poi vedere l’interesse, ed il pensiero, sempre più scemare. Il motivo? I momenti, seppur belli, erano stati pochi e non vi era stato il tempo per conoscersi.

“Un po’ mi rode” ha proseguito “So che vuoi creare una storia seria e quindi una persona devi conoscerla“. Aspetto, questo, che per loro è mancato. “Sapevo che avresti capito” ha concluso Carlo Pietropoli augurando a Ginevra il meglio dato che una persona speciale come lei meriterebbe a fianco una persona altrettanto speciale. (Qui il video)