Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 41 anni: lo straziante ricordo di mamma Margherita [FOTO]

Il 41esimo compleanno di Nadia Toffa

Oggi, mercoledì 10 giugno 2020 la compianta Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni. Sono trascorsi 10 mesi da quando l’inviato e conduttrice de Le Iene Show è venuta a mancare. Era lo scorso 13 agosto 2019 quando la giornalista bresciana dopo una lunga battaglia per sconfiggere un tumore cerebrale purtroppo non ce l’ha fatta.

Ma il ricordo della iena rimarrà sempre impresso nel cuore di tutte quelle persone che le volevano bene. Tra questi anche i suoi colleghi di lavoro. A confermarlo sono state le parole di Veronica Ruggeri, che dallo scorso anno è alla guida del programma di Neri Parenti in onda ogni martedì su Italia 1 insieme a Nina Palmieri e Roberta Rei.

Le parole di Veronica Ruggeri sulla giornalista bresciana

In una recentissima intervista realizzata per il magazine DiPiù Tv, Veronica Ruggeri ha confessato di essersi ispirata moltissimo a Nadia Toffa agli inizi della sua carriera. Parlando col giornalista, la conduttrice ed inviata de Le Iene Show ha detto che l’artista bresciana è sempre stata un punto di riferimento per lei, come donna e come amica, ma anche come professionista.

La collega di Palmeri è Rei ha detto anche di aver provato una profonda ammirazione per la 40enne. “La guardavo lavorare e cercavo di imparare il più possibile”, ha affermato la donna. Non solo lei, anche gli altri suoi colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme hanno espresso lo stesso pensiero.

Il calvario di Nadia Toffa e la sua grande voglia di vivere

Nadia Toffa ha vissuto gli ultimi due anni tra ospedale, casa e gli studi Mediaset di Cologno Monzese. Nonostante il male la giornalista bresciana non si è mai arresa, anzi si è fatta portavoce di tutte quelle persone che avevano un tumore. Sui social network e sul piccolo schermo di mostrava sempre sorridente, anche quando si recava al San Raffaele di Milano per sottoporsi a dei cicli di chemioterapia.

Purtroppo non è riuscito a sconfiggere quel tumore cerebrale che gli ha sconvolto la vita e la mattina dello scorso 13 agosto se l’è portata via. Nonostante la morte, tutte le persone che le volevano bene (amici, fan e parenti) continuano a ricordarla sui social network e sicuramente oggi spenderanno delle belle parole per la compianta Nadia. Per l’occasione la madre Margherita Rebuffoni sarà ospite a La vita in diretta per parlare della figlia e della Fondazione che ha preso il suo nome. Ecco la locandina: