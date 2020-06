U&D, Matteo Guidetti, le dichiarazioni dopo la non scelta di Sara Shaimi

Dopo un percorso un po’ particolare, dovuto ai blocchi a causa dell’emergenza Coronavirus, Sara Shaimi ha finalmente fatto la sua scelta. Tra i tre ragazzi rimasti, Giuseppe Nastasi ha dichiarato sin da subito di non partecipare alla scelta che sarebbe andata, quindi, su Sonny Di Meo o su Matteo Guidetti. Proprio quest’ultimo è stato il primo ad arrivare in studio.

La fine del percorso con Sara si è conclusa, per il corteggiatore, con un nulla di fatto. Matteo Guidetti, infatti, non è la scelta. Il ragazzo, visibilmente dispiaciuto e in lacrime, ha augurato il meglio alla giovane e ha poi rilasciato le primissime dichiarazioni a caldo dietro le quinte. Cos’ha detto? Vediamolo.

La non scelta di Sara

Sara, nonostante sapesse bene che Matteo Guidetti non fosse la sua scelta, l’ha accolto in studio con un bel sorriso. “Ti ho pensato” gli ha poi detto, proseguendo “Mi sono portata dietro tutto quello che abbiamo vissuto”. Ed in effetti i due ragazzi avevano vissuto molte emozioni insieme e, sebbene Sonny fosse il favorito dai “pronostici”, Matteo avrebbe potuto rappresentare di certo la scelta “a sorpresa” di Sara.

“Di te mi ha colpito il sorriso” ha detto Sara “la timidezza e il fatto di essere così genuino e trasparente, un po’ come lo sono io”. Dopo il discorso e le belle parole, certamente sincere, arriva la scelta finale. “Io non so come dirtelo” sussurra la ragazza “ma il mio cuore mi porta da un’altra parte“. Matteo Guidetti, a questo punto praticamente in lacrime, ha augurato il meglio a Sara “Ti auguro che tu sia felice” ha detto prima di lasciare lo studio.

Matteo Guidetti, la reazione alla non scelta

Una volta appreso di non essere la scelta, Matteo Guidetti ha lasciato in lacrime lo studio ed anche Sara, sulla sedia rossa, si è lasciata andare a qualche lacrima. “Me lo sentivo che non ero la scelta” ha confessato il ragazzo dietro le quinte. “Una cosa però è sentirlo, una cosa è quando te lo dicono”.

“Io ci ho messo tutto me stesso, ho dato il 100% per lei” ha proseguito Matteo Guidetti concludendo “Mi fa piangere non poter dire ‘Ok usciamo da qui insieme’ perché comunque a me lei piaceva”. Insomma, un boccone amaro da mandare giù, un sogno d’amore andato completamente in frantumi. Col tempo, però, passerà di certo e chissà che proprio Matteo non sia tra i possibili tronisti della prossima edizione.