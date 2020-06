Elodie ed Emma Marrone, un’amicizia finita e poi ritrovata: la verità sulla lite e il riavvicinamento

Emma ed Elodie: i nuovi impegni e i successi

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi hanno qualcosa in comune: entrambe hanno trovato il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Inoltre tutte e due rappresentano delle grandi artiste del panorama musicale italiano. La prima ora è ufficialmente una giudice dell’edizione 2020 di X Factor mentre la seconda si sta godendo il successo del suo nuovo singolo ‘Guaranà’.

Le due erano legate da una forte amicizia ma poi ad un tratto c’è stato un raffreddamento al punto che non si sono più parlate. Ma per quale ragione? Per fortuna ultimamente i rapporti tra la salentina e l’italo-francese sono tornati come prima. Ma andiamo con ordine.

La collaborazione tra le due ex allieve di Amici

E’ trascorso un anno esatto prima di vederle di nuovo insieme. Entrambe le ragazze hanno trovato il successo e la popolarità grazie al talent show di Maria De Filippi e da allora le loro carriere sono state tutte in ascesa. Cinque anni fa Elodie De Patrizi ha fatto parte di Amici , dopo averci provato ad X-Factor, ricevendo un sonoro no da Simona Ventura.

All’epoca Emma Marrone era direttore artistico del programma di Canale 5 e sin da subito ha preso in simpatia la romana sostenendola, anche una volta terminata quell’avventura televisiva. Di conseguenza le due ragazze sono rimaste ottime amiche. Infatti hanno condiviso stessi agenti e casa discografica oltre e facendo anche delle collaborazioni.

Elodie ed Emma: le ragioni della separazione professionale e il riavvicinamento

Dopo qualche anno, però, la clamorosa rottura, voluta proprio da Di Patrizi. Per quale ragione? La stessa cantante italo-francese, nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia, rivelò di essersi sentita schiacciata dalla figura per certi versi ingombranti della cantante salentina. “Era diventata la mia coperta di Linus, ma io non sono una che si lascia sostenere troppo a lungo. Temevo di dipendere da lei e l’idea mi terrorizzava”, aveva confessato la fidanzata di Marracash.

Quest’ultima, inoltre, aveva paura che lei e gli altri avessero potuto confondere la stima con l’emulazione. Ovviamente interrompere la collaborazione è stato difficile ma necessario, doveva volare senza paracadute ad un certo punto. “Le sarò comunque grata per sempre, siamo legate in ogni caso”, aveva confessato la ragazza. Per fortuna dopo qualche tempo le divergenze si sono appianate.