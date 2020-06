Mara Venier fatta fuori da Domenica In? Rivoluzione nella conduzione dello storico programma Rai

Mara Venier regina della domenica

Tra pochi giorni su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Domenica In che tutto sommato può ritenersi ottima. Infatti, nonostante la pandemia da Coronavirus la padrona di casa e la squadra di lavoro sono riusciti a realizzare un prodotto di successo. Ora, però, si pensa già alla prossima edizione che prenderà il via a settembre.

A svelare qualche chicca ci ha pensato la stessa conduttrice veneziana che l’anno scorso, dopo quattro anni d’esilio dalla Rai, si è ripresa in mano il contenitore che anni fa gli regalò la popolarità.

Nel 2019, infatti, la moglie di Carraro è riuscita a risollevare gli ascolti superando anche la concorrenza composta da Barbara D’Urso e il suo D Domenica Live. Al punto che i vertici Mediaset furono costretti a cambiare programmazione, andando in onda alle 17:20 (stesso orario di Pomeriggio Cinque), dopo la chiusura del rotocalco di zia Mara.

Aria di cambiamenti a Domenica In

A quanto pare Mara Venier sarà alla guida della stagione 2020/2021 di Domenica In, ma con delle grandi novità. A rivelarle è stata lei stessa nel corso di una lunga intervista per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni. La professionista veneta ha il desiderio di modificare qualcosa riguardo la conduzione dello storico rotocalco domenicale di Rai Uno.

L’idea della moglie di Nicola Carraro è quella di condividere la conduzione con altre persone. Tuttavia la donna ha precisato di non voler tornare alla Domenica In degli Anni Novanta, ma la possibilità di avere al suo fianco dei compagni di viaggio fissi. “Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee…”, ha detto al periodico della Mondadori.

L’infortunio di Mara Venier

Nel frattempo Mara Venier si sta godendo la convalescenza. Infatti, le ultime due settimane non sono stati per niente semplici per la conduttrice di Domenica In. Quest’ultima, infatti, prima di raggiungere gli studi ex Dear di Roma per la diretta è caduta dalle scale della sua casa, battendo la testa.

Per fortunata il risultato della Tac non ha rilevato alcun problema al capo. Tuttavia a professionista veneziana si è fratturata un piede costringerla a farsi mettere il gesso all’arto. Nonostante ciò, la moglie di Nicola Carraro ha preferito lo stesso presentare le ultime puntate stagionali del suo programma d’intrattenimento.