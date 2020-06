Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo felici, il primo video di coppia (Video)

Sembrano davvero affiatati e molto felici Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo dopo la scelta. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di viversi al di fuori di Uomini e Donne ma non avevano diffuso, finora, filmati o foto insieme perché la puntata della scelta non era ancora andata in onda. Ieri 9 giugno, finalmente, l’abbiamo vista e, dopo poco, Cecilia ha postato sui social il primo video insieme al compagno.

Un video in cui la ragazza si scusa per non aver potuto condividere prima questa gioia immensa che sta vivendo. Un video dove, per la prima volta, si mostra insieme a Carlo Pietropoli che appare legatissimo alla sua “Ceci”. Non mancano, infatti, sorrisi, abbracci e baci.

Carlo Pietropoli, una scelta importante

Quella di Carlo Pietropoli è stata una scelta importante. In molti, a dire il vero, si aspettavano che il ragazzo scegliesse, come poi è stato, Cecilia Zagarrigo. La ragazza lo aveva colpito sin dal primo istante per la sua bellezza e per il suo bel caratterino. L’arrivo della pandemia da Covid-19, però, aveva bloccato la conoscenza probabilmente sul più bello ma è stato un imput in più, probabilmente, per comprendere al meglio i propri sentimenti.

È con questa consapevolezza che Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia in esterna. Un’ambientazione romantica, creata ad hoc dove finalmente i due ragazzi si sono rivisti dopo tantissimo tempo che non lo facevano. “Voglio viverti, ho voglia di rischiare e oggi il mio rischio più grande sei tu. Per questo sei la mia scelta” aveva detto deciso alla giovane Cecilia. La risposta è stata, naturalmente, positiva e i due ragazzi hanno potuto allontanarsi insieme.

Il primo video di coppia

Proprio nelle ultime ore è spuntato in rete un nuovo video che Cecilia ha pubblicato su Instagram dopo la messa in onda della scelta. Ormai tutti avevano visto che Carlo Pietropoli l’aveva scelta e che i due iniziavano da quel momento la loro vita insieme. Essendo stata, però, la scelta in anticipo rispetto alla messa in onda, vi sono state alcune settimane in cui Cecilia ha dovuto nascondere ai fans questa stupenda novità.

“Chiedo scusa se non ve l’ho detto prima ma non potevo” si giustifica agli inizi del video. Insieme a lei Carlo Pietropoli che sorride, felice, e conferma “Siamo felici“Ebbene sì, sono arrivato”. “Siamo felici” dicono quasi in coro i due giovani. Una coppia innamorata che si sta scoprendo giorno dopo giorno.