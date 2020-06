Carlo Conti, la moglie Francesca Vaccaro lo ha fatto guarire da una ‘malattia’

Carlo Conti e gli impegni sul piccolo schermo

Dopo aver condotto il David di Donatello, Carlo Conti martedì sera è tornato sul piccolo schermo alla guida di Con il cuore – Nel nome di Francesco. La trasmissione musicale è stata trasmessa sulla prima rete realizzata nella meravigliosa cittadina umbra di Assisi. In pratica è stata una maratona di beneficenza per raccogliere dei fondi da dare a persone in difficoltà.

Ma il professioniste toscano non era da solo sul palco, al suo fianco un grande della musica italiana: Gianni Morandi. L’artista fiorentino arrivava da un periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti a marzo è stato costretto a chiudere La Corrida dopo solo due puntate.

La moglie Francesco Vaccaro lo ha fatto guarire dalla ‘Dongiovannite’

Anche dal punto di vista sentimentale Carlo Conti non può di certo lamentarsi. Infatti da anni è sposato con Francesca Vaccaro, una donna undici anni più giovane del conduttore Rai. Dal loro amore è nato il loro unico figlio Matteo, che spesso apare nelle foto che il padre posta su Instagram. Il padrone di casa di Tale e Quale Show e la sua dolce metà si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In, dove lei faceva la costumista.

“Prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”, aveva confessato il professionista toscano in un’intervista. Una conoscenza avvenuta subito dopo la fine della sua relazione con Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

Il matrimonio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro

La relazione tra Carlo Conti e la Morise era terminata a causa delle forte differenza d’età. Mentre Francesca Vaccaro non si è posta alcuno problema quando ha conosciuto il conduttore. Dopo solo un anno di frequentazione i due hanno deciso di convolare a nozze.

Un matrimonio che in questi anni non ha visto nessuna crisi e le cose tra loro vanno alla grande. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, il professionista fiorentino ha rivelato che tra loro non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. “Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”.