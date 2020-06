Fernanda Lessa terrorizzata dallo scherzo de Le Iene: l’ex modella svela un macabro pensiero (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Fernanda Lessa. L’ex modella brasiliana è rimasta terrorizzata da quanto accaduto, al punto da sfogarsi anche sui social con i fan.

La redazione ha fatto credere alla vittima che suo marito Luca Zocchi fosse una spia 007 e fosse anche un assassino. La donna, quindi, è stata coinvolta involontariamente in un omicidio e su Instagram ha raccontato i dettagli delle emozioni contrastanti provate.

Lo scherzo a Fernanda de Le Iene

Lo scherzo de Le Iene fatto a Fernanda Lessa è stato davvero pesantissimo. Tutto è cominciato nel momento in cui la donna ha assistito a degli strani comportamenti da parte del marito. Luca, infatti, ha iniziato ad uscire di casa ad orari improbabili, a ricevere strane telefonate notturne e molto altro. Ad un certo punto, poi, la vittima è stata costretta a seguire il suoi compagno di vita, nel cuore della notte, per portare a compimento un increscioso compito.

I due, quindi, si sono messi all’interno dell’auto ed hanno cominciato a recarsi verso un luogo sperduto. Ad un certo punto poi, si sono sentiti dei rumori dal bagagliaio, al cui interno c’era un prigioniero. Quest’ultimo ha provato ad implorare pietà alla modella e a chiederle di liberarlo. Lei, però, visibilmente sotto shock non sapeva che fare e come agire. Verso la parte conclusiva dello scherzo, poi, Luca ha fermato l’auto, è andato verso il bagagliaio ed ha esploso dei colpi di pistola verso il malcapitato. (Clicca qui per il video)

La Lessa commenta su Instagram

Fernanda Lessa è rimasta senza parole e, dopo pochissimi tempo, ha appreso che si trattasse di uno scherzo de Le Iene. Subito dopo la messa in onda del video, la donna si è sfogata sui social con i fan ed ha manifestato il suo stato d’animo. La protagonista ha confessato di aver pensato di rimuovere con la candeggina le tracce di sangue della vittima per proteggere sia lei sia suo marito.

In tutta la fase dello scherzo, ovviamente, non sono mancati i momenti di sconforto in cui temeva di andare in galera per essere stata complice di un omicidio. Infine, ha posto all’attenzione dei follower un quesito. La Lessa si è chiesta se fosse meglio avere un marito assassino, oppure uno che si finga tale per far fare una figuraccia a sua moglie in tv.