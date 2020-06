Day Dreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 12 giugno 2020: una spia in azienda, è Sanem?

Spoiler terza puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Oggi pomeriggio, venerdì 12 giugno 2020 alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir ha preso il via lo scorso mercoledì dopo che il dating show Uomini e Donne ha chiuso i battenti, ovviamente per questa stagione.

Gli spoiler della terza puntata svelano che il protagonista Can diventerà il nuovo capo dell’azienda di famiglia. Il ragazzo, però, verrà a conoscenza che all’interno della società sembra esserci una spia che vuole metterlo in difficoltà, di conseguenza imporrà alcune misure di sicurezza per identificare il colpevole. Ma le anticipazioni non sono terminate qui, si prospetta una puntata piena di colpi di scena.

Leyla rischia di perdere il posto, Sanem ne trae benefici

Le anticipazioni del terzo ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Leyla sarà un po’ restia ad accettare le nuove disposizioni imposte da Can. E per tale ragione la ragazza rischierà seriamente di perdere il posto di lavoro. Mentre ade avere più fortuna sarà Sanem, poiché è libera da qualsiasi sospetto essendo appena arrivata in azienda.

Per questo motivo la giovane verrà scelta come figura su cui fare affidamento per controllare dei progetti ritenuti più importanti. Riuscirà a cavarsela? Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo dovete aspettare le prossime anticipazioni dell’episodio numero 4 in onda lunedì 15 giugno 2020, sempre alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset.

DayDreamer – Le Ali del Sogno streaming in italiano: dove vederlo

La serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno ha preso il via mercoledì 10 giugno 2020 su Canale 5 alle 14.45, prendendo il post dell’uscente Uomini e Donne di Maria De Filippi. L’appuntamento è per cinque volte a settimana, quindi dal lunedì al venerdì in quella fascia oraria.

Ma tutti coloro che sono a lavoro e non possono seguirlo, non allarmatevi perché la soap opera con Can Yaman e la collega Demet Ozdemir in streaming è disponibile anche on demand. Come è accaduto la scorsa estate con l’altra serie turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), gli episodi sono caricati sulla piattaforma Mediaset Play e si possono vedere in qualsiasi momento. C’è da sottolineare che il sito in questione è legale e soprattutto gratuito.