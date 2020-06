Sara Shaimi torna su Instagram ma i fan non apprezzano il suo gesto: “Non montatevi la testa…” (FOTO)

Una volta terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Sara Shaimi ha riattivato il suo profilo Instagram ed ha approfittato di un attimo libero per ringraziare tutti i fan. L’ex tronista ha dichiarato di essere molto felice per tutto l’affetto ricevuto e, appena possibile, leggerà tutti i commenti ricevuti in direct.

Poche ore fa, poi, la protagonista ha pubblicato una foto su Instagram che sancisce definitivamente il suo ritorno trionfale. Peccato, però, che i fan si sono subito resi conto di un suo gesto che non è stato affatto gradito.

La polemica contro Sara su Uomini e Donne

Durante il periodo di permanenza nel talk show di Maria De Filippi i tronisti hanno divieto assoluto di stare sui social. Considerando che ieri è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione, subito dopo Sara Shaimi e tutti gli altri hanno riattivato i loro account Instagram. In particolar modo quest’ultima, però, si è comportata in un modo che in molti non hanno apprezzato. Con l’attivazione del profilo, infatti, la fanciulla ha effettuato anche una modifica inerente l’intestazione del suo account.

Prima, infatti, aveva la dicitura “Blog personale”, subito dopo la partecipazione a Uomini e Donne, invece, ha modificato con “Personaggio pubblico”. Molte persone, però, non hanno gradito questa modifica ritenendo che la ragazza si sia montata la testa. Numerose persone, infatti, subito credono di essere diventati qualcuno solo per aver partecipato a qualche talk show e questo sembra il caso della Shaimi. (Continua dopo il post()

Sonny Di Meo e la Shaimi sui social

Ad ogni modo, per il momento la protagonista non ha ancora raccolto questa provocazione e si è limitata a ringraziare i fan che l’hanno sostenuta ed hanno apprezzato il suo percorso. Tra lei e Sonny sembra sia già sbocciato l’amore considerando i contenuti mostrati dal ragazzo. L’ex corteggiatore, infatti, ha registrato diverse Instagram Stories in cui è in compagnia di Sara Shaimi e dove entrambi si chiamano con appellativi romantici.

Tra le tante critiche, però, ci sono anche molti commenti positivi, come ad esempio l’augurio di Gianni Sperti. L’opinionista ha mandato un messaggio ai due ragazzi augurando loro il meglio per questo inizio di cammino insieme. Anche molti fan hanno lasciato commenti positivi in cui hanno confessato di essersi molto emozionati al momento della scelta e di credere molto in loro due come coppia.