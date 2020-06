Uomini e Donne, Carlo e Cecilia hanno infranto il lockdown per la scelta? Lei si tradisce e scoppia il caos (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, ieri è avvenuta la scelta di Carlo, la quale è ricaduta su Cecilia. Tale avvenimento, però, ha generato parecchie polemiche, che sono proseguite anche sui social.

Entrambi i protagonisti, infatti, hanno pubblicato dei contenuti molto romantici per dimostrare la validità del loro sentimento. La Zagarrigo, però, si è lasciata scappare qualcosa di troppo, che i fan hanno prontamente notato. La coppia, infatti, pare abbia infranto il lockdown per la scelta.

Carlo e Cecilia, scelta fatta il 30 aprile

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Carlo e Cecilia si sono riversati sui social per commentare con i fan quanto accaduto. L’ex corteggiatrice si è scusata con i suoi follower per aver mentito in merito sull’argomento ma, naturalmente, non poteva fare spoiler. Successivamente, poi, la protagonista ha pubblicato un altro contenuto in cui è stata citata una data. Essa è il 30 aprile 2020, giorno in cui sembrerebbe essere avvenuta la scelta.

Cecilia ha aggiunto un cuoricino al termine della data proprio per dimostrare il fatto che si sia trattato di un giorno molto importante per la coppia. I fan più attenti, però, hanno subito fatto un collegamento molto importante che metterebbe i due giovani in condizione di dare delle spiegazioni. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, tutta l’Italia era bloccata in casa fino al 4 maggio, pertanto, come hanno fatto i due a registrare la scelta alcuni giorni prima dello sblocco? (Continua dopo la foto)

Bufera contro Uomini e Donne

Alcuni follower hanno sollevato la questione al di sotto di un post pubblicato da Carlo. Un utente in particolare ha esplicitamente chiesto all’ex tronista di fare chiarezza in merito a questa storia del 30 aprile. Ad ogni modo, Carlo e Cecilia non sono stati gli unici protagonisti di Uomini e Donne ad essere accusati di aver infranto il lockdown. Anche Gemma, ad esempio, è stata al centro di una grossa polemica per la medesima questione.

Nelle due settimane in cui il talk show andò in onda in versione telematica, infatti, moltissimi si chiesero come avesse fatto Gemma da Torino a raggiungere Roma per poter effettuare le registrazioni. Ad ogni modo, fino a questo momento la redazione del programma non ha mai fatto dei chiarimenti in merito, pertanto, restano ancora aperti molti dubbi.