Uomini e Donne: Giovanna e Sammy insieme dopo la scelta, la prima foto di coppia

Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno pubblicato la loro prima foto di coppia sui social dopo la fine del programma

Uomini e Donne: la scelta di Giovanna Abate

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne ed è andata in onda lunedì 8 giugno. La tronista ha voluto prima parlare con Davide Basolo, che ha conosciuto nel nuovo format con il nome Alchimista. Nonostante le belle emozioni provate grazie a lui e la tristezza per perdere una persona come lui, Giovanna gli ha confessato che comunque prova qualcosa di forte per Sammy Hassan.

Poi ha confessato a Sammy che era la sua scelta, sicura, nonostante i litigi, che tra loro ci fosse qualcosa di speciale. Lui ha detto di no e le ragioni che lo portavano a questa risposta in fretta per poi lasciare lo studio. Ovviamente era uno scherzo, Maria ha mandato un filmato in cui Sammy le diceva che tra loro c’era magia e per questo era un sì.

Il vocalist è poi tornato in studio in lacrime con un mazzo di fiori e lui e Giovanna hanno ballato sotto i petali rossi, con guanti e mascherina. Dopo la scelta sembra che le cose siano andate molto bene tra di loro. Dopo la fine di Uomini e Donne hanno anche pubblicato la loro prima foto di coppia.

Giovanna e Sammy insieme: la prima foto di coppia

Già alcune ore dopo la puntata, la nuova coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni a WittyTv in cui ha scherzato su come è andata la scelta in studio. Giovanna ci è rimasta davvero molto male per il no che non credeva possibile, Sammy ha confessato che gli è dispiaciuto tantissimo farlo, e che poi non è riuscito a trattenere le emozioni.

In un momento in particolare Giovanna ha detto che era curiosa di vivere quello che generalmente si chiama amore, ma loro l’avrebbero chiamato diversamente. Sammy, invece, si è affrettato a dire che lo avrebbero chiamato amore anche loro. Insomma, alla fine lui era davvero molto coinvolto da lei.

Dopo la fine di Uomini e Donne, Giovanna e Sammy hanno pubblicato la loro prima foto di coppia. L’ex corteggiatore, senza didascalia, senza frasi, ha pubblicato una Instagram Story in cui lui e Giovanna (che lo bacia) si trovano in ascensore insieme. Un momento di vita quotidiana. In sottofondo le parole di Vasco Rossi: “più ti guardo e mi consolo, sei più bella che in un sogno, quasi non mi sembra vero, sei la mia metà del cielo“.