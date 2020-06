Cara Delevingne e Ashley Benson dopo 2 anni d’amore si dicono addio

Cara Delevingne e Ashley Benson, la quarantena per le due innamorate finisce male

Cara Delevingne e Ashley Benson hanno dato notizia della fine della loro relazione direttamente al settimanale People. La prima una modella ventisettenne, la seconda un’attrice trentenne, non hanno retto la quarantena. Il coronavirus ha portato direttamente alla separazione, che a quanto pare non avrebbe potuto lasciare altra scelta. In questo periodo di convivenza forzata si sono rese conto di non poter condividere la stessa casa per più di qualche giorno.

Come si potrebbe pensare di portare avanti un rapporto già malato sin dall’inizio?I loro follower in realtà si erano resi conto ci fosse qualche problema da qualche tempo. Instagram era stato rivelatorio in quanto già dai primi giorni di aprile, le due non postavano più foto insieme.

Cara Delevingne e Ashley Benson una relazione iniziata di già tra alti e bassi

Cara Delevingne e Ashley Benson in realtà avrebbero avviato una relazione già difficile ai primi tempi. Questo è stato rivelato dalle persone a loro più vicine. A dirlo sono stati gli amici, Margaret Qualley e sua sorella Rainey Qualley, così come anche Kaia Gerber che in qualche modo con loro hanno vissuto i problemi di coppia. Forse la quarantena è stata utile per capire che si era ormai arrivati al capolinea e non si sarebbe potuti andare oltre nemmeno con tutto l’impegno del mondo.

Le due si erano conosciute nel 2018 durante le riprese di un film drammatico Her Smell, coprodotto e diretto da Alex Ross Perry. Il film raccontava la vita di una Rockstar che piano piano ogni giorno di più si perdeva negli abissi di tutto ciò che di negativo esiste al mondo.

In quell’occasione hanno deciso di frequentarsi, poi si sono fidanzate, ma hanno scelto di non rivelarlo al mondo quindi di vivere la loro relazione tra quattro mura senza sbandierarlo. Sono riuscite a mantenere il tutto segreto per un periodo di tempo abbastanza breve. Poi quando sono state viste mentre si baciavano in aeroporto, nel 2018 sono apparse molto innamorate l’una dall’altra e hanno rivelato tutto.

Un amore che ha fatto sognare il mondo, finito proprio sul più bello

Le ragazze hanno fatto sognare i più che in loro vedevano una coppia inseparabile. Poi però a quanto pare è successo qualcosa e il loro amore è cambiato fino ad arrivare alla rottura di oggi. Siamo certi sia stata la quarantena a creare problemi più grossi in quanto fino a febbraio sono state viste insieme alla Milano fashion week.

Erano apparse raggianti, innamorate come sempre, bellissime dopo aver festeggiato il compleanno di Cara in Marocco. Si erano addirittura “sposate” nella Little Chapel a Las Vegas, nella piccola cappella a tema Elvis Presley. E adesso tutto finisce così.