Massimo Ghini commuove Pierluigi Diaco “Ho provato la solitudine e ho iniziato a mentire”

Si confessa con Diaco l’attore Massimo Ghini, e rivela di aver passato giorni difficili dopo la separazione dei suoi genitori

Ospite nella trasmissione ‘Io e Te’ condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1, Massimo Ghini rivela un passato doloroso, che giunge al cuore dei telespettatori. L’attore ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto difficili durante la separazione dei suoi genitori. Ghini finora non aveva mai parlato di cose così private, ed è la prima volta che si confessa a cuore aperto.

L’attore ha detto di aver provato la solitudine e di aver cominciato a mentire per superarla. Diaco al racconto di Ghini non ha nascosto la sua emozione e si vedeva chiaramente che era commosso. Le parole tristi di Massimo lo hanno profondamente colpito. L’attore per prima cosa ha portato l’attenzione sulla sua carriera professionale e sui suoi successi, che sono veramente tanti.

Massimo Ghini e la sua infanzia difficile

Massimo Ghini è un attore si successo e vanta trionfi sia in tv che al cinema. Tuttavia, nel suo passato ci sono anche eventi dolorosi, come la separazione dei suoi genitori, quando era molto piccolo. Ghini ha affrontato un brutto periodo anche in ambito scolastico, e non è stato facile. L’attore ha detto che i suoi genitori si sono separati quando aveva tre anni.

Allora non erano viste di buon occhio le famiglie allargate e sia i compagni di scuola che gli insegnanti non lo mettevano a suo agio. A scuola lo rimproveravano sempre e Ghini ha rivelato di aver provato un fortissimo senso di solitudine. Insomma, non lo accettavano e così ha cominciato a mentire. Per farsi accettare metteva, d’accordo con la madre, la firma sul libretto di giustificazioni del padre, falsificandola.

L’attore vanta una carrellata di successi

Nativo di Roma, Ghini ha anche detto nel suo racconto che i genitori erano atei, ma lui fu preso nel coro della chiesa. Al provino cantò Bella ciao e lo presero. L’attore ha parlato anche di un sogno nel cassetto, quello di fare uno show in Rai. Magari qualcuno in Viale Mazzini potrebbe prendere in considerazione la sua richiesta, vista la versatilità dell’attore.

Oppure per Ghini potrebbe rimanere sempre un sogno irrealizzato. Comunque, sia, l’attore oggi ha raggiunto una enorme popolarità. In tv sono tantissime le fiction di successo interpretate, in cui è protagonista, l’ultima con Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere.