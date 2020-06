Daniele Santoianni ex concorrente del Grande Fratello non è più agli arresti domiciliari

Cadono le accuse nei confronti di Daniele Santoianni, l’ex gieffino è stato scarcerato, a disporlo il tribunale del Riesame di Palermo

Non è più agli arresti domiciliari l’imprenditore ed ex gieffino Daniele Santoianni. Il giovane ultimamente era stato accusato di aver fatto da prestanome ad una società per vendere caffè che aveva contatti con il clan Acquasanta. Il ricorso ai giudici è stato presentato dal legale di Santoianni e il tribunale del Riesame di Palermo lo ha accolto.

Visto che il Santoianni è risultato estraneo alla vicenda è stata disposta per lui la scarcerazione immediata. L’ex gieffino si è sfogato durante un’intervista rilasciata all’Agi e ha sottolineato che quelle accuse lo hanno screditato. Il giovane ha detto di essere stato messo in cattiva luce da una situazione in cui non aveva alcun ruolo. Solo ora ha ripreso ad avere un po’ di fiducia, dopo aver provato tanta amarezza ad essere additato come un mafioso.

Daniele Santoianni è stato scarcerato

Le accuse hanno distrutto Santoianni e anche la sua famiglia, che ha sofferto tanto per quanto è capitato a Daniele. L’imprenditore è stato pesantemente accusato sulla base di informazioni che non avevano alcun fondamento. Le accuse assurde che gli erano state rivolte lo vedevano come un riciclatore di soldi della mafia.

Ad inchiodarlo erano state alcune intercettazioni telefoniche dello scorso anno che sono state smentite dal suo legale tramite documentazione. Infatti, sono stati i documenti a dimostrare l’assoluta innocenza di Santoianni e la sua estraneità alla vicenda. Daniele durante l’intervista ha anche parlato della sua vita privata e ha anche aggiunto che non è un donnaiolo senza un lavoro fisso. Infatti, oltre alle accuse infamanti, i giornali lo hanno descritto come un nullafacente e un donnaiolo.

Santoianni ha parlato della sua vita privata

L’ex gieffino ha detto anche di avere da dieci anni una compagna e ha anche una figlia di sette mesi. Lo scorso anno ha fatturato 330mila euro con una ditta di noleggio di auto di lusso e con una società di energia. Daniele ha ribadito che non con la società del caffè di cui parlano le indagini ha investito e perso dei soldi. L’ex gieffino non ha mai avuto comportamenti scorretti.

In più, ha anche detto di non aver avuto il coraggio di leggere tutto il fango che gli è stato buttato addosso dai giornali. E ha anche ringraziato il legale e la sua famiglia per averlo tolto da questo inferno.