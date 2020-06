Il Paradiso delle signore replica 11 giugno: Marcello rischia di fare una pazzia

Nel corso della puntata dell’11 giugno del Paradiso delle signore vedremo che il passato travagliato di Marcello tornerà a tormentarlo. Il giovane, infatti, per porre rimedio alla situazione della caffetteria rischierà di fare una pazzia.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Umberto farà una proposta indecente a Flavia. I suoi piani, però, verranno inaspettatamente rovinati dall’arrivo di Riccardo, rientrato anticipatamente da Cortina.

Marcello perde tutti i soldi al Paradiso delle signore?

Giovedì 11 giugno al Paradiso delle signore troveremo Angela in forte difficoltà. La fanciulla sarà in imbarazzo nel momento in cui salterà fuori l’argomento inerente suo fratello Marcello. Il problema principale riguarderà l’incidenza negativa che potrebbe avere il suo passato sull’acquisizione della caffetteria. Il giovane, dal canto suo, ne starà per combinare un’altra a causa della forte tensione per l’incontro di Salvatore con la banca. Il Barbieri, allora, deciderà di risolvere la questione con i suoi modi, pertanto, si recherà all’ippodromo per tentare una sconsiderata giocata ai cavalli.

Il suo intento sarà quello di raddoppiare i soldi ricavati dalla vincita al totocalcio per risolvere definitivamente i problemi della coppia. La prima ad intuire qualcosa di strano sarà Roberta. La giovane riuscirà ad impedire al suo amico di compiere una sciocchezza? Per quanto riguarda Cosimo, vedremo che il protagonista proverà in tutti i modi a conquistare la giovane Gabriella. Allo scopo di fare maggiormente breccia nel suo cuore, le proporrà addirittura di aiutare finanziariamente Salvatore nell’impresa della caffetteria.

Spoiler 11 giugno: Umberto e Flavia restano soli

Dietro questo gesto, naturalmente, si cela un secondo fine. La Rossi, però, sarà parecchio titubante, pertanto, prenderà tempo prima di dare una risposta. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata dell’11 giugno si respirerà un clima di gioia e armonia grazie, soprattutto, al ritorno di Clelia Calligaris. Al Circolo, invece, ci sarà un incontro molto interessante tra Umberto e Flavia. Il commendatore Guarnieri approfitterà dell’assenza di Adelaide per fare un invito galante alla sua interlocutrice. Quest’ultima sarà ben lieta di accettare la proposta di Umberto.

Una volta giunti a villa Guarnieri, però, i due protagonisti verranno interrotti da un imprevisto inaspettato. Riccardo, infatti, che era andato via da Milano per il week-end in quanto troppo turbato dall’assenza di Nicoletta, farà un ritorno inaspettato. Il giovane varcherà la soglia di casa proprio sul più bello impedendo ai due protagonisti di lasciarsi andare.