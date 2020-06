Raimondo Todaro e Francesca Tocca l’addio confermato sui Social

L’addio fra Todaro e Francesca Tocca è confermato sui socia, i due non sono più innamorati, ma di certo non dimenticano quello che c’è stato fra loro

Si sono detti definitivamente addio Raimondo Todaro e Francesca Tocca, l’addio sui social lo conferma. Anche se il gossip li voleva nuovamente vicini dopo il flirt della Tocca con Valentin, i due si sono lasciati. Probabilmente hanno tentato di riavvicinarsi, ma non ce l’hanno fatta. Fra loro è veramente tutto finito.

Il flirt fra la ballerina e il giovane Valentin ad Amici ha sconvolto la vita della coppia. Qualcuno aveva sperato che tornassero insieme, per riunire quell’amore che aveva affascinato i fan. Ma è stato lo stesso Todaro a dare l’annuncio sul social e a far saper ai numerosi followers che si sono detti addio. Raimondo ha scritto un lungo post su Instagram che rivela comunque il profondo affetto che nutre per la ex compagna.

Raimondo Todaro con un post su Instagram conferma l’addio

Raimondo Todaro e Francesca Tocca dunque si sono lasciati davvero. Fra rotture e riavvicinamenti neanche i fan ci stavano capendo più nulla, ma adesso c’è la certezza. Dopo 6 anni il loro matrimonio è naufragato e i due non sono più una coppia. Nel post che Todaro ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram ci sono parole di affetto per la Tocca, che è la madre di sua figlia.

L’annuncio ha colpito i fan che hanno amato tantissimo i due ballerini. La cosa che però ha colpito in modo particolare è che Raimondo ha scelto come giorno per annunciare l’addio quello del loro anniversario di nozze. Il ballerino ha detto che da quel giorno sono passati 6 anni, da quando si erano giurati amore eterno.

Todaro augura tanta fortuna a Francesca

Raimondo ha ricordato che entrambi hanno fatto di tutto per far durare quel rapporto ma non ci siamo riusciti. I due insieme hanno una bellissima bambina di nome Jasmine, che Todaro dice di amare alla follia. Nel post il ballerino ha augurato a Francesca di trovare l’amore e la felicità che merita. Per lui la sua ex moglie rimane sempre una persona speciale, e anche buona e generosa.

Todaro ha anche ringraziato tutti coloro che in questi anni gli sono stati vicino. LO hanno aiuto a superare tanti periodi difficili e ha condiviso con loro anche tanti momenti belli. E ha anche aggiunto viva l’amore!