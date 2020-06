Vanessa Incontrada stravolta dal dolore “Rimarrà sempre nel mio cuore”

La Incontrada ricorda Pau Donés, il cantante degli Jarabe De Palo morto per un cancro al colon, ha detto che lo terrà sempre nel cuore

Vanessa Incontrada è sconvolta per la morte di Pau Donés, il cantante degli Jarabe De Palo morto per un cancro al colon. L’attrice è rimasta molto colpita dalla sua scomparsa e ha detto che questa perdita l’ha sconvolta. L’attrice spagnola ha postato una dichiarazione sui social per esprimere tutto il suo dolore per la sua scomparsa.

Il cantante ha combattuto a lungo la battaglia contro un cancro al colon, ma non ce l’ha fatta. Il cantante è scomparso il 9 giugno 2020 all’età di 53 anni e l’attrice, che lo ricorda con affetto, ha sofferto tantissimo. Per lei è stato un duro colpo e su Instagram ha voluto scrivere un post per ricordare questo artista e cantautore di grande talento.

Vanessa Incontrada addolorata per la scomparsa di Pau Donés

L’attrice nel post ha parlato di questo caro amico morto così giovane e lo ha ricordato usando parole di grande affetto. A parlare dell’artista morto è stato anche Jovanotti, che ha voluto rivolgere un pensiero al cantante tramite Instagram. I due cantanti erano amici e avevano lavorato spesso insieme, per questo Jovanotti lo ha voluto ricordare.

Jovanotti ha detto che si erano sentiti proprio tre giorni fa e la notizia della sua morte lo ha veramente sconvolto. Il cantante ha voluto ricordalo dicendo che gli mancherà tantissimo e ha ricordato i bei momenti vissuti insieme, tra musica e tante bevute. L’affetto dei fan dava ad entrambi una carica incredibile ed erano consapevoli che è tutto merito loro il successo ottenuto.

La Incontrada ricorda con affetto l’artista

Pau Donés era molto amato e durante la sua carriera brillante ha ottenuto tantissimi successi. Indimenticabili sono i tormentoni Depende e La Flaca, ma ha anche collaborato con numerosi artisti italiani. Fra loro ci sono Jovanotti, Niccolò Fabi e i Modà. Il cantante aveva detto di avere un tumore nel 2015 e lo aveva comunicato anche ai fan.

Allora aveva anche girato un video dall’ospedale e diceva che da un leggero mal di pancia gli era stato diagnosticato un tumore maligno all’intestino crasso. A distanza di un anno aveva detto di essere guarito, ma invece nel 2018 è tornato. Nel 2018 il cantante ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla figlia Sara, per trascorrere con lei tutto il tempo che gli rimaneva.