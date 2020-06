Giulia Salemi racconta la sua verità: ”Vittima di bullismo e cattiveria”

Giulia Salemi è stata una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip. Ha fatto sognare la sua storia con Francesco Monte, conosciuto proprio all’interno del reality show. La loro relazione è però naufragata poco dopo. Ora Giulia è single ma non ha smesso di cercare l’amore.

In una lunga intervista a Nuovo Tv, Giulia Salemi si è raccontata a trecentosessanta gradi. Dopo aver parlato del suo uomo ideale, ha risposto all’indiscrezione che la vedeva come prossima tronista di Uomini e Donne.

Giulia Salemi alla ricerca dell’amore

Nella sua intervista al settimanale, Giulia Salemi ha chiarito la sua posizione in merito alla partecipazione in qualità di tronista al dating show di Canale 5 Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Ieri, martedì 9 giugno 2020, si è conclusa l’edizione del programma, edizione che ha dovuto completamente stravolgere il format per via dell’emergenza sanitaria. Dopo uno stop, Uomini e Donne è ripartito prima con una versione ”virtuale”, nella quale Gemma e Giovanna potevano parlare con i loro corteggiatori via chat e poi con la versione ”classica”, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dal Governo.

L’edizione 2020 di Uomini e Donne si è conclusa in modo decisamente positivo. Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan ricevendo un sì; risposta positiva anche per Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Come ogni anno, è partita la toto scommessa su chi occuperà le tanto ambite poltrone rosse. Secondo alcune indiscrezioni, tra i papabili tronisti ci sarebbe anche Giulia Salemi. A dare una risposta al gossip ci ha pensato la diretta interessata, affermando di essere sì alla ricerca di un amore, ma non in televisione.

Il sogno nel cassetto e il bullismo

Giulia Salemi ha dunque voluto voltare pagina, raccontando di quanto sia desiderosa di innamorarsi di nuovo, ma non in Tv. Il suo uomo ideale deve capirla e farla ridere: ”La mia relazione ideale è quella in cui la mattina mi svegli felice. L’importante è trovare una persona cui stare bene”, dice nella sua intervista al noto settimanale.

Riguardo la carriera, Giulia Salemi ha le idee molto chiare: ”Mi piacerebbe fare la conduttrice televisiva”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di recente ha scritto un libro. In ”Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, la Salemi ha raccontato di aver subito episodi di bullismo che l’hanno ferita nel profondo. Dopo la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, alcuni hater le hanno persino augurato la morte. Ora, sembra che anche questo spiacevole capitolo sia stato chiuso.