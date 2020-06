Paola Di Benedetto e Federico Rossi pronti alla convivenza: le ultime novità sulla coppia

Paola e Federico sono stati pizzicati alla ricerca di una nuova casa tutta per loro. Ecco le ultime novità della coppia

GF Vip: Paola Di Benedetto pronta alla convivenza con Federico Rossi

Paola Di Benedetto da quando è diventata Madre Natura di Ciao Darwin in poco tempo è diventata molto popolare. La modella vicentina ha poi partecipato a L’Isola dei Famosi in cui si è lasciata andare tra le braccia di Francesco Monte. Questa storia, però, è finita dopo pochissimo tempo perché lui non era coinvolto, ma anche lei con il senno di poi ha pensato che non fossero fatti per stare insieme.

Dopo una grande delusione è arrivato nella sua vita Federico Rossi. La modella ha deciso di scrivere su Instagram al cantante e da lì non si sono più lasciati. Certo, dopo un primo anno fatto di quotidianità e viaggi insieme, c’è stata una crisi. Lei ha parlato di mancanza di rispetto, ma lui ha fatto di tutto per riconquistarla e ce l’ha fatta.

Paola ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip in cui è entrata come una delle meno conosciute, ma alla fine ha vinto il programma. Durante il percorso l’amore con Federico si è solo rafforzato e adesso sono pronti per un passo importante: la convivenza.

Paola e Fede cercano casa a Milano

Nella Casa Paola aveva dichiarato di sentire ormai la sua anima legata a quella del suo fidanzato, di provare quell’amore che si trova una volta nella vita. Quello che hanno vissuto insieme li ha fatti crescere insieme e adesso sono decisi a non lasciarsi mai più. Tra i loro progetti c’era quello della convivenza a Milano, ma gli impegni di entrambi e poi la pandemia li ha costretti a rinviare.

Adesso che si sono potuti rincontrare dopo tanto tempo (sono rimasti lontani prima per il GF Vip e poi a causa Coronavirus) hanno deciso di agire concretamente. Il settimanale Chi li ha sorpresi mentre giravano per Milano per guardare case e appartamenti. Tra le case visitate anche quella di Diletta Leotta.

Insomma, la coppia ha deciso di fare sul serio e iniziare i preparativi. Presto si trasferirà nella capitale lombarda per iniziare un nuovo viaggio insieme. Milano è il posto migliore per loro per iniziare una convivenza dal momento che entrambi per lavoro devono stare spesso in città. Voi che cosa ne pensate? Contenti per loro?