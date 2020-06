Helen Flanagan “Ho la cellulite” non si vergogna a mostrare le sue imperfezioni (FOTO)

Non si vergogna Helen Flanagan e mostra le gambe imperfette con la cellulite, la bella attrice si mostra così com’è al naturale

Helen Flanagan non ha vergogna di mostrare le sue gambe imperfette con la cellulite. La bella attrice si mostra così com’è al naturale e nelle foto appare con mutandine, reggiseno e un asciugamano in testa. La bella Helen non vuole fare alcuna modifica per apparire perfetta ed è anche molto fiera di sé.

Le foto postate su Instragram la riprendono infatti al naturale, con tutte le sue imperfezioni. L’attrice vuole essere un modello migliore per le figlie e lo ha anche scritto lunga didascalia che ha affiancato allo scatto. Salita alla ribalta per il ruolo di Rosie Webster in Coronation Street, l’attrice è mamma di due bambine. Le due figlie sono nate dalla storia d’amore con il calciatore britannico Scott Sinclair. (Continua dopo la foto)

Helen Flanagan mostra la cellulite

Fra qualche mese Helen compirà 30 anni, è una donna affascinante e bellissima e nel 2013 è stata nominata la donna più bella del Regno Unito. Adesso, dopo tanta notorietà, sembra voglia apparire una donna normalissima, come tutte le altre, con i suoi pregi ma anche con i suoi difetti.

Perciò ha deciso di far vedere le sue imperfezioni. L’attrice ha detto di essere stata fortunata ad avere due gravidanze e di essere felice di aver avuto le sue bambine. Ha anche allattato le sue figlie per circa due anni, e il suo corpo e la sua pelle sono cambiati. Anche il suo seno ha risentito delle gravidanze, ma non per questo ha perso la fiducia in se stessa. Il suo obiettivo è infatti quello di incoraggiare le donne a mostrarsi come sono e di essere orgogliose anche dei loro difetti.

L’attrice vuole infondere fiducia nelle donne

L’attrice nel post ha spiegato che vuole ridare fiducia alle donne che hanno visto il proprio corpo cambiare. Anche lei ha avuto un po’di timore e si è sentita meno sicura, ma se tornasse indietro lo rifarebbe di nuovo. L’attrice ha la cellulite, in passato ha modificato qualcosa come il sedere, ma oggi non cambierebbe nulla del suo corpo, anche se è imperfetto.

Spesso si dà troppa importanza ai giudizi degli altri e ci si sente brutte e avvilite per i difetti. Ma invece bisogna che le donne siano consapevoli che non conta la perfezione, ma che la bellezza vera è ben altro.