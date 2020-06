Paura per Daniele Dal Moro, brutto incidente in moto (Foto)

Nelle ultime ore, i fans di Daniele Dal Moro hanno potuto vivere, se non in diretta ma quasi, un incidente stradale che ha coinvolto l’ex tronista. Il ragazzo, infatti, è stato vittima di un incidente in moto ed ha postato su Instagram istanti dell’evento, quando ancora non si era nemmeno alzato da terra. Accanto a lui, il casco sull’asfalto.

La foto in questione ha generato il panico tra i followers di Daniele Dal Moro, preoccupati per la salute del ragazzo. Dopo l’arrivo dell’ambulanza e le dovute cure in ospedale, però, Daniele ha tenuto a rassicurare tutti. Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’incidente e il sospiro di sollievo

Avere un incidente non è mai roba da poco! Quando, poi, questo incidente avviene in moto la preoccupazione sale ulteriormente. I centauri, infatti, sono molto più esposti al pericolo sulla strada. Daniele Dal Moro, di cui si è tornati a parlare negli ultimi giorni in occasione della chiusura di Uomini e Donne, è stato vittima proprio di un incidente stradale che è avvenuto quando il ragazzo era a bordo della sua moto.

In attesa dei soccorsi, Daniele Dal Moro ha postato le fasi dell’incidente su Instagram mostrando, in pochi secondi, le escoriazioni al braccio e il casco caduto accanto a lui. Sin da subito sono arrivati i commenti dei fans, preoccupatissimi per quanto appena accaduto.

Dopo essere stato curato in ospedale, dove è arrivato in ambulanza, Daniele Dal Moro ha subito rassicurato tutti quanti. Ha postato su Instagram, stavolta, la foto della sua gamba, visibilmente infortunata. Oltre le escoriazioni al braccio, dunque, ferite ad una gamba. Il ragazzo, comunque, rassicura tutti scrivendo “Cascasse il mondo, domani sono in palestra”. Tutto bene, dunque, spavento a parte.

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne

Uomini e Donne ha chiuso la stagione il 9 giugno scorso con le scelte di Carlo Pietropoli e di Sara Shaimi. Nessuna scelta, invece, per Daniele Dal Moro che aveva condiviso con loro il percorso, poi interrotto per il Covid-19, sul trono.

Daniele Dal Moro ha comunicato, infatti, di non avere le basi per scegliere una ragazza con cui instaurare una conoscenza al di fuori della trasmissione. Troppo poco, infatti, il tempo avuto per creare un feeling. Non è escluso, a questo punto, che a settembre, con la nuova stagione il ragazzo sarà uno dei tronisti della trasmissione. Non mancheranno le anticipazioni!