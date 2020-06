Nicola Vivarelli: per la prima volta parla la mamma, ecco che cosa ha detto sulla frequentazione con Gemma Galgani

La mamma di Nicola ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Ecco che cosa pensa davvero di Gemma e come ha risposto alle critiche a suo figlio

Uomini e Donne: Gemma e Nicola ancora insieme dopo la fine del programma

Gemma Galgani nel nuovo format di Uomini e Donne ha conosciuto alcuni corteggiatori via chat e alla fine ha deciso di tenere Sirius, che aveva dichiarato di avere 26 anni. La dama ha ricevuto moltissime critiche per questo, ma lei era sicura che lui fosse più maturo. Così non era, quando Uomini e Donne è tornato nella sua forma classica, Sirius si è svelato: è Nicola Vivarelli e ha davvero 26 anni.

Questo non ha fermato la dama che ha continuato nella sua frequentazione con lui con esterne da sogno e frasi importanti. Adesso il programma è finito, ma la coppia è già stata avvistata sia a Roma che a Torino mano nella mano. Insomma, la loro conoscenza sta continuando nonostante tutto.

Oggi, dopo tanti dubbi, critiche e insulti a entrambi, parla la mamma di Nicola. La donna, attraverso un’intervista al settimanale Chi, ha deciso di rispondere alle critiche e parlare di suo figlio e di cosa pensa della conoscenza con Gemma, che ha ben 45 anni più di lui.

Parla la mamma di Nicola

Luisella, la mamma di Nicola Vivarelli, ha confidato alla rivista che Nicola all’inizio le ha nascosto questa sua iniziativa. Le aveva detto di avere un colloquio di lavoro a Roma, poi invece hanno acceso la tv, lei e la nonna di Nicola, e l’hanno visto a Uomini e Donne a corteggiare Gemma Galgani.

Luisella ha tenuto a precisare che suo figlio è un giovane maturo, appagato, dalla mente aperta che sa perfettamente quello che vuole e quello che fa. La conoscenza con Gemma non la disturba affatto, anzi, insieme alla nonna, è molto curiosa di sapere come evolverà. Nel frattempo le porte di casa per la dama torinese sono aperte.

Per il momento la mamma non riesce a capire come mai le persone giudichino le vite degli altri senza conoscerle, senza viverle. Nicola non nasconde nessuna fidanzata ed è molto preso da Gemma, lo si vede dal suo sguardo. Luisella non accetta assolutamente gli insulti, ma le persone che si comportano così non meritano la sua attenzione. Loro hanno deciso di vivere questi sorrisi e momenti di allegria in famiglia, momenti che ci sono anche grazie a Gemma.