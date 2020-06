Oroscopo 11 giugno 2020: attenzione alle finanze per Toro e Acquario, Capricorno in rimonta

L’Oroscopo dell’11 giugno preannuncia una giornata molto positiva per i nati sotto il segno del Capricorno. Toro e Acquario, invece, dovrebbero fare attenzione alle finanze, mentre Leone e Vergine dinanzi una scelta.

Previsioni astrologiche 11 giugno fino a Vergine

Ariete. Molti di voi sentiranno il bisogno di un cambiamento. Onde evitare di lasciarvi travolgere dalla solita routine, provate a fare qualcosa di diverso con il partner o con la famiglia. Nel lavoro ci potrebbe essere qualche rallentamento o qualche imprevisto che potrebbe spingervi a rivalutare alcune situazioni.

Toro. I Toro rientrano tra i segni dello zodiaco a maggiore rischio finanziario. Voi più di tutti avete subito il peso della crisi vissuta dal paese e questo vi renderà parecchio agitati. Ad ogni modo, facendo un po’ di attenzione e ponderando adeguatamente le scelte da fare, riuscirete a risollevarvi. In amore, invece, il quadro astrale è davvero idilliaco.

Gemelli. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un po’ di incertezza. Le vostre motivazioni e idee dovranno essere parecchio solide se non vogliono rischiare di essere messe a dura prova dal pensiero altrui. C’è il rischio di essere vulnerabili. Cercate di lavorare molto sul controllo dei vostri impulsi, sarà una cosa che vi servirà molto nei prossimi giorni.

Cancro. L’Oroscopo dell’11 giugno vi sprona ad essere più ottimisti. Il modo migliore per cominciare a far girare le cose per il verso giusto è quello di guardarle da un’altra prospettiva. Cogliere il lato positivo da ogni situazione vi aiuterà ad accettare meglio anche qualche imprevisto. In amore c’è una bella ripresa.

Leone. Voi siete tra i segni più orgogliosi dello zodiaco. Se qualcuno vi ha ferito, riuscite difficilmente a passarci sopra. Per tale ragione, in amore potreste essere spinti a prendere delle decisioni drastiche. Bisogna chiudere una relazione tormentata per aprire la mente a nuovi orizzonti. Il lavoro procede bene, ma evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Vergine. Presto arriveranno dei cambiamenti che potrebbero cambiare drasticamente la vostra vita. Adesso è il momento di fare delle scelte, specie per quanto riguarda i sentimenti. Se siete troppo titubanti su qualcosa, forse non è la cosa giusta. L’universo prova a comunicare con voi in qualche modo.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Oggi non è la giornata adatta per essere permalosi. Purtroppo, questo è un difetto che accomuna molti dei nati sotto questo segno e vi risulterà difficile fare finta di niente quando qualcosa non va. Ad ogni modo, provate a fare uno sforzo, specie in amore. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei rallentamenti.

Scorpione. Dopo un paio di giorni un po’ nervosi, finalmente la Luna torna favorevole. La giornata si prospetta tranquilla e molto favorevole per quanto riguarda gli incontri. Le cose con il partner vanno bene. Approfittate di questo momento per trascorrere qualche momento romantico da dedicare alla coppia.

Sagittario. Anche se il quadro astrale sta tornando positivo, il peggio non è ancora passato. In amore e nel lavoro ci sono ancora delle cose da mettere a posto. Oggi potreste non essere troppo lucidi per prendere la decisione migliore, pertanto, meglio rimandare tutto alla prossima settimana.

Capricorno. L’Oroscopo dell’11 giugno preannuncia una giornata all’insegna della ribellione interiore. Sarete pervasi dalla voglia di rompere le righe e superare i vostri limiti. Se fino a questo momento avete titubato su qualcosa, oggi potreste vedere le cose con maggiore chiarezza. Per riuscire nella vita serve anche un pizzico di incoscienza e di tolleranza dei rischi.

Acquario. Continuerete ad essere in contraddizione tra mente e cuore. In questo periodo potreste sentirvi un po’ sottotono, ma fareste bene a ricaricarvi perché prossimamente ci saranno avvenimenti che richiederanno la vostra forma fisica e mentale al top. Attenzione alle finanze. Evitate le spese di troppo in questi giorni.

Pesci. Per i nati sotto questo segno non ci sono grandi novità rispetto ai giorni precedenti. Molti di voi si stanno rialzando da un periodo molto buio e si stanno leccando le ferite. In questi giorni continuano ad essere favoriti gli incontri, ma non cadete nel classico cliché di fare chiodo scaccia chiodo. Non provate a sostituire una figura mancante con qualcun altro, non sarà mai la stessa cosa.