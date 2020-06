Mauro Coruzzi mette in imbarazzo Elena Santarelli, Marco Liorni sbotta: “Basta, sono le 10 del mattino”

Elena Santarelli messa in imbarazzo a Italia Sì, giorno per giorno

Continua la programmazione giornaliera di Italia Sì, condotta come sempre da Marco Liorni e la partecipazione dei quattro saggi: Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi. E proprio quest’ultimo, conosciuto anche come Platinette, spesso dà dei giudizi e fa delle considerazioni su diverse tematiche. Nella puntata in onda mercoledì 10 giugno 2020 è toccato alla soubrette laziale, la quale si è abbastanza imbarazzata per una battuta fatta dal collega.

La moglie di Bernardo Corradi ha confessato in diretta di aver mangiato pasta con le vongole, ma anche del canottaggio nella giornata precedente. A quel punto il noto opinionista ha fatto la seguente battuta: “Santarelli, devi fare il tuo dovere nella camera da letto. Fate se**o a distanza”. Affermazione che ha imbarazzato la donna è al punto che è dovuto intervenire Liorni per riportare l’ordine: “Basta, sono le dieci del mattino”.

La replica della soubrette di Latina

Il terzo appuntamento settimanale di Italia Sì, giorno per giorno è partito in sprint con una battuta piccante da parte del saggio Mauro Coruzzi sulla collega Elena Santarelli. A quel punto la moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi ha saputo replicare affermando davanti ai presenti che il loro amore è solido.

“Facciamo gli scongiuri, ancora resistiamo”, ha affermato la soubrette laziale. Quest’ultima giorni fa è tornata a parlare del tumore cerebrale che aveva colpito il figlio Giacomo e che per fortuna l’ha sconfitto. Per fortuna Elena e il consorte sono riusciti a superare i danni in lungo periodo di quarantena da Coronavirus, mentre tante coppie sono scoppiate per la convivenza forzata h24.

Marco Liorni ironizza a Italia Sì, giorno per giorno

Nei primi minuti della puntata di Italia Sì quotidiano di mercoledì 10 giugno 2020, il conduttore Marco Liorni ha rivelato che Elena Santarelli li ha umiliato poco fa. Quest’ultima, infatti, in diretta ha confessato che, dopo il servizio del giorno precedente sulle vongole, il marito Bernardo Corradi ha accompagnato lei e sua figlia al mare. Con loro anche un’amica dove ha mangiato spaghetti con le vongole.

“Poi si è data al canotaggio, visto anche che “Mio marito è a Siena”, ha ironizzato il professionista romano che a fine mese sarà alla guida del game show estivo del preserale di Rai Uno Reazione a Catena.