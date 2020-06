Armando Incarnato folle in auto col nipote senza cintura di sicurezza: “Attento che voli” (FOTO)

Nelle recenti Instagram Stories di Armando Incarnato sono apparsi dei video registrati da suo nipote in cui i due sono in auto. Nelle clip in questione, però, gli utenti più attenti si sono immediatamente resi conto di un dettaglio abbastanza importante.

Né il cavaliere di Uomini e Donne né il passeggero indossano la cintura di sicurezza. Inoltre, per tutta la durata delle clip, il napoletano non ha fatto altro che correre molto veloce dando luogo a sterzate alquanto estreme.

Armando corre troppo in auto con il nipote

Armando Incarnato è finito al centro dell’ennesima polemica a causa degli ultimi video pubblicati su Insatgram in cui è in auto. Il cavaliere ha sempre ammesso di essere un appassionato di motori e non esita a mostrare sui social i suoi nuovi acquisti. Alcune ore fa, però, il protagonista ha mostrato delle clip inerenti una passeggiata fatta a bordo della sua vettura con suo nipote. Il ragazzo ha registrato la clip mentre suo zio era impegnato a correre come un folle.

I due si trovavano a San Sebastiano, zona vicino Napoli in Campania e la strada sembrava piuttosto desolata. Tuttavia, il comportamento assunto dall’uomo alla guida è stato reputato parecchio irresponsabile. Armando, infatti, ha cominciato ad accelerare in modo rapidissimo sballottando il passeggero prima da una parte e poi dall’altra della vettura. Le IG Stories in questione, poi, sono state corredate anche da alcune didascalie annesse dal cavaliere. (Continua dopo la foto)

Scoppia la polemica contro Incarnato

Armando Incarnato, infatti, ha esortato suo nipote ad indossare la cintura di sicurezza mentre era in auto. Il protagonista era consapevole del fatto che ci sarebbero potuti essere dei rischi considerando il suo stile di guida. Successivamente, invece, ha chiesto al suo compagno d’avventura di tenersi forte e di chiudere il finestrino, altrimenti sarebbe volato via. Dopo questa sfilza di video, poi, Incarnato ha pubblicato altri contenuti completamente distaccati da questo tema.

I numerosi utenti, però, non hanno affatto gradito il suo comportamento ed hanno cominciato ad accusare il protagonista di Uomini e Donne di essere un irresponsabile. In realtà, Armando è abbastanza abituato alle critiche, sta di fatto che, almeno per il momento, non ha voluto proferire parola in merito. Il napoletano si è soffermato piuttosto su ragionamenti d’altro tipo che riguardano la sfera amorosa e il suo giudizio su alcune donne che ha frequentato.