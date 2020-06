Andrea Iannone, presunto flirt con una nota donna dello spettacolo (FOTO)

Andrea Iannone, flirt con la bellissima Cristina Buccino

Andrea Iannone, dopo la prima delusione con Belen Rodriguez recentemente ritornata tra le braccia di Stefano De Martino, con il quale secondo le voci di gossip sarebbe attraversando un brutto momento di crisi, e dopo la rottura con Giulia De Lellis potrebbe aver trovato l’amore. Giulia è ritornata con Andrea Damante, tra le critiche dei follower ai quali aveva più volte promesso, per non dire giurato che non sarebbe mai più tornata con lui. Qualcuno sperava di rivederli insieme e invece dal nulla l’ex corteggiatrice di U&D ha pubblicato scatti e video con il tronista ufficializzando il ritorno di fiamma.

Così ogni speranza di rivederli insieme è andata in fumo. Ma niente paura perchè il cuore di Andrea come quello delle due ragazze è tornato a battere, per una donna appartenente al mondo dello spettacolo, una showgirl di fascino. Si tratta di Cristina Buccino che però a quanto pare nelle ultime ore ha smentito la notizia. I Paparazzi hanno pensato tra loro fosse nato qualcosa a causa di uno scatto pubblicato su Instagram. (Continua dopo la foto)

Andrea Iannone, lo scatto Instagram è davvero un errore o rappresenta qualcosa di più?

Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis non ha mai pubblicato foto in compagnia di ragazze, anche se gli sono stati affibbiati tanti scoop e gossip. Non sono mancate le relazioni con donne conosciute e non. Però a creare il gossip ci pensa qualcun altro anche se non con l’intenzione di far nascere uno scoop.

La foto della quale si parla è stata pubblicata dalle figlie di Carlo Gigli, Jas e Jay. Le ragazze hanno infatti pubblicato su Instagram una foto in cui si vede lui in compagnia di Cristina. I follower più attenti lo hanno riconosciuto nonostante non fosse presente nemmeno il tag. Ad ogni modo non sappiamo se effettivamente tra i due ci sia qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. Secondo Cristina no, mentre Andrea non parla.

Cosa nascondono i due belli?

In realtà lo scatto sembrerebbe essere parecchio intimo, di due persone che condividono qualcosa di più oltre a del semplice affetto. Per questo motivo i più pensano che tra loro ci sia qualcosa che per adesso vogliono tenere per sé evitando di rendere pubblico ciò che non sanno ancora come andrà a finire.

Qualora l’amore dovesse decollare, probabilmente saranno i diretti interessati a rivelarlo magari pubblicando qualche foto ufficialmente. Si spera poi spieghino i motivi per i quali hanno deciso di mantenere il segreto per qualche tempo.