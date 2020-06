Stefano De Martino al mare l’immagine non lascia alcun dubbio (FOTO)

Stefano De Martino, gita al mare con la sorella sulla barca dedicata a Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez lo scorso anno si facevano vedere in giro per il mare sulla barca dedicata al piccolo Santiago. Lì infatti hanno dato notizia di essere ritornati insieme, felici più di prima. A poco tempo di distanza, la situazione è totalmente cambiata. Se prima si parlava di armonia, adesso si parla di crisi di coppia persistente che potrebbe aver condotto ad una frattura definitiva.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi ritraggono il ballerino intento a prendere il sole sulla barca, da solo. Stefano si è concesso un giro in barca al largo di Napoli insieme alla sorella Adelaide e ad un amico. La moglie ed il figlio non ci sono. Questa è la dimostrazione che la distanza ormai non forzata tra lui e Belen prosegue. Avrebbe potuto raggiungerla a Milano almeno nel weekend o comunque nel breve periodo di pausa ed invece ha scelto di stare in famiglia. (Continua dopo la foto)

Stefano De Martino accusato di avere rovinato la sua famiglia ancora una volta

Stefano de Martino questa settimana è stato sulla bocca di tutti perché dopo il video registrato e pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram, i suoi follower lo hanno attaccato. Chiunque ha pensato sia stato lui a tradire Belen e a causa sua la coppia si è separata.

Invece ad oggi non sappiamo cosa possa essere successo, ma siamo certi si tratti di qualcosa di serio. Mentre lei tra un’ironia e l’altra si è mostrata sui social fino a questa mattina pubblicando delle foto scattate sul set fotografico, dove proprio sulla sua testa spuntano fuori delle corna, Stefano ha preferito il silenzio.

Cosa è successo alla coppia? Ecco come hanno reagito i due in tempi di crisi

Circa la loro crisi non sappiamo molto, inizialmente si era pensato ipotizzato Belen fosse ritornata con Andrea Iannone. Poi si è parlato di corna da parte di Stefano. Ciò che è certo è che durante la quarantena, non appena possibile, dopo delle liti alle quali hanno assistito a distanza tutti i loro vicini di casa, Stefano ha fatto le valigie ed è andato a Napoli. Lì è rimasto per tanto tempo, per poi andare a casa, salutare il piccolo Santiago ed andare via.

Il bimbo adesso è con la mamma che sta cercando di trascorrere più tempo possibile insieme a lui. Nel frattempo Belen ha chiesto di essere rispettosi nei loro confronti. Appartengono al mondo dello spettacolo è vero ma anche loro hanno diritto alla privacy e a rilasciare dichiarazioni quando ne hanno voglia.