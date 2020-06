Temptation Island Vip: neo-coppia molto discussa dice no al programma di Maria De Filippi

Una coppia che si è appena formata in tv ha rifiutato l’invito a partecipare al programma di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island Vip: neo-coppia molto discussa dice no a Maria De Filippi

Nonostante il Coronavirus quest’estate vedremo, come sempre, Temptation Island e Temptation Island Vip. Il promo pubblicitario per il programma nella sua versione nip condotta da Filippo Bisciglia sta circolando in tv da un po’ di giorni. Pare, dalle ultime indiscrezioni, che inizierà martedì 7 luglio.

Ovviamente ci saranno tutte le limitazioni e restrizioni del caso, ma il programma si farà. Così come la versione vip che, però, arriverà su Canale 5 verso la fine dell’estate. A questo proposito la produzione sta lavorando molto per decidere quali coppie potranno affrontare il viaggio nei sentimenti.

Se una coppia famosa sembra già pronta a volare verso la Sardegna, dove si registra il programma, ed è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, un’altra coppia, molto discussa in queste settimane, ha rifiutato. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ecco i motivi di questa decisione. (Continua dopo la foto)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dicono no

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un mese trascorso a parlare ore ed ore di notte in giardino da soli, dopo mille dubbi ed emozioni, lui ha fatto la prima mossa e da lì è iniziata la loro relazione. Poco dopo lei è stata squalificata e anche dopo il reality sono rimasti lontani a causa del Coronavirus.

Tuttavia, qualche settimana fa hanno potuto rivedersi. Paolo è andato in Sicilia per lavoro e ha potuto trasferirsi in una casa vicino a quella dove Clizia vive con la sua bambina. Il loro amore sta andando a gonfie vele e non potrebbero essere più felici di così. L’hanno ribadito anche al programma di Turchese Baracchi in radio, in cui hanno anche fatto delle rivelazioni molto interessanti.

Clizia ha ammesso che la produzione di Temptation Island Vip li ha già cercati per chiedere loro di partecipare ma hanno rifiutato. Nutrono una grande stima nei confronti di Maria De Filippi (Paolo ha anche lavorato come conduttore del daytime di Amici), ma “non è proprio il loro genere e il loro modus operandi”. Insomma, non vogliono trascorrere altro tempo separati, ma vivere la loro relazione dal momento che non hanno nessun dubbio riguardo i loro sentimenti.