Giulia De Lellis perde le staffe: “Lasciatemi in pace, ho tanta ansia’

Giulia perde le staffe

Una dei personaggi pubblici più amata del momento è Giulia De Lellis. Ha fatto la prima comparsa in televisione partecipando al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da qualche mese è tornata con Andrea Damante, il tronista che la scelse qualche anno sta nello studio.

Grazie alla sua indole temeraria ed intraprendente ha raggiunto la vetta del successo, diventando un idolo per tante ragazzine. Su Instagram vanta milioni di follower che non perdono mai occasione di difenderla dagli attacchi del web. Ultimamente non ha tutti dalla sua parte, poiché si è arrabbiata molto con dei giornalisti. La ragazza sarebbe stufa di non godere della propria vita privata, dunque gli utenti social hanno espresso un loro parere.

‘Non posso essere libera di girare in mutande in casa mia’

Giulia perde le staffe con un gruppo di paparazzi collocati nei pressi di casa sua. Questi sono entrati in una proprietà privata per scattare delle foto, incuranti delle denunce già ricevute. Ha dimostrato con degli scatti che si sono nascosti nel terreno di un vicino, ma lei subito ha notato la loro presenza.

Non tollera il fatto di non poter stare tranquilla tra le mura domestiche, quindi pretende che la sua privacy venga rispettata. La giovane ha sempre fatto parlare di sé. Dopo aver lasciato Andrea, si è avvicinata al cantante Irama. Dopo un anno si sono detti addio, ma nel giro di poco tempo lei è uscita allo scoperto con Andrea Iannone.

In seguito all’avvento della pandemia ha deciso di concludere la relazione ed è subito tornata tra le braccia dell’ex tronista. Come se non bastasse si dice che vogliano convolare a nozze. Gli italiani credono che non debba lamentarsi perché la popolarità ha sia pro che contro. Se vuole vivere senza questi problemi, potrebbe abbandonare tutto e tornare alla vita che conduceva prima di UeD.

Matrimonio in vista per la coppia?

Secondo fonti attendibili pare che Andrea abbia fatto la proposta a Giulia. Non hanno né confermato né smentito la notizia, però lei ha dato un indizio rilevante. In pratica ha esibito un anello il giorno del loro anniversario. Le persone a loro più strette sono convinte che a breve faranno questo passo importante. Si sono ritrovati e non hanno più intenzione di perdersi.