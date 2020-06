Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi rivela: ‘Dieci giorni fa Sara mi ha chiamato…

Giuseppe ha rivelato in che modo ha saputo di non essere la scelta, ma anche il motivo per cui c’è rimasto tanto male dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Sara ha scelto tra Matteo e Sonny

Se ricordate Sara Shaimi aveva intrapreso un percorso come tronista di Uomini e Donne che includeva tre persone: Matteo, Sonny e Giuseppe. Con quest’ultimo c’erano stati diversi scontri ma poi hanno recuperato un po’ d’equilibrio. Molti telespettatori, infatti, si sono stupiti che Sara abbia fatto la sua scelta solamente tra Matteo e Sonny.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Sara, da sola in studio, ha chiamato per la scelta soltanto i due corteggiatori, lasciando a casa Giuseppe. La tronista ha parlato prima con Matteo che non era la sua scelta, poi ha dichiarato i suoi sentimenti a Sonny e lui le ha detto di sì.

Il giorno dopo la puntata, mentre le coppie si sono mostrate sui social nel pieno vivere del loro amore, ovviamente chi non è stato scelto ha avuto qualcosa da dire. In particolare, Giuseppe è intervenuto attraverso un noto sito di gossip per svelare come sono andate realmente le cose.

Giuseppe deluso da Sara: ‘Mi ha chiamato dieci giorni fa, ma…

Giuseppe ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito di gossip Isa & Chia in cui ha raccontato che cosa era successo tra lui e Sara nell’ultima esterna e come ha saputo di non essere la scelta. Ma andiamo per ordine. L’ex corteggiatore ha ricordato i momenti tra alti e bassi che ci sono stati tra di loro, ma poi ha svelato che nella loro ultima esterna si erano avvicinati molto. Avevano fatto una cena romantica con un’atmosfera molto divertente, ma anche intima.

Durante il lockdown lui si è portato quel ricordo e quel pensiero con sé. Poi, circa dieci gironi fa, ha ricevuto una chiamata da Sara, ovviamente tramite la redazione. La ragazza gli ha detto che se avessero avuto più tempo le cose sarebbero andate diversamente, poi hanno convenuto insieme che non era il caso di uscire come coppia. Lui le ha augurato il meglio, ringraziandola.

Tuttavia, non sapeva che avesse fatto la sua scelta e poi dalla tv ha appreso che l’ha fatta con Matteo e Sonny. Questo l’ha ferito molto perché pensava di dover essere presente anche lui visto il percorso fatto insieme a lei. Ad ogni modo, nonostante gli scontri con Sonny ha poi augurato alla nuova coppia tanta felicità.