Beautiful, anticipazioni 11 giugno 2020: Liam mette in guardia Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful della puntata di giovedì 11 giugno 2020 in onda su Canale 5 vedono al centro dell’attenzione Liam. Il marito di Hope non riesce a reagire alla notizia del suo imminente divorzio. Thomas è riuscito ad ingannare la giovane Logan con la trappola del finto testamento di Caroline, convincendola a fare da madre al piccolo Douglas.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, nella puntata di domani, Liam e Thomas avranno un duro scontro, nel corso del quale lo Spencer Jr. accuserà pesantemente il rivale in amore, reo di avergli ”rubato” la moglie. Intanto, anche Brooke e Ridge inizieranno ad avere problemi coniugali.

Beautiful, trama di giovedì 11 giugno 2020

Brooke non riuscirà a capacitarsi del fatto che il marito si sia schierato dalla parte di Thomas, ora molto vicino al suo obiettivo di avere Hope tutta per sé. Il Forrester resterà fermo sulle sue posizioni e ciò determinerà l’inizio della loro crisi coniugale, che si protrarrà per molte puntate, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno. Brooke vorrà proteggere la figlia e accuserà Ridge di non volere il suo bene, visti i precedenti di Thomas e la sua reale pericolosità.

Nel frattempo, Thomas sarà felice di passare tutto il suo tempo con Hope e Douglas. Stando alle anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, Ridge spiegherà alla moglie che suo figlio non ha affatto costretto Hope a lasciare Liam. La Logan non sarà dello stesso avviso e lo farà presente al marito. Nonostante ciò, lo stilista sa bene che Thomas rischia di illudersi, visto che Hope è stata chiara sin da subito con lui, dicendogli che il suo cuore appartiene a Liam.

Liam avverte Thomas

Nella puntata di Beautiful di domani, ci sarà un confronto tra Thomas e Liam. Lo Spencer Jr. metterà il guardia il suo rivale, accusandolo di aver ingannato la moglie. Inoltre, gli dirà che Hope è innamorata solo di lui, come gli ha confessato poco prima. Thomas sembrerà non ascoltare gli avvertimenti di Liam e penserà al prossimo passo del suo folle piano.

Ridge invece ribadirà a Brooke che non è così malsana l’idea che Thomas possa costruire una famiglia con Hope, la madre perfetta per il piccolo Douglas, rimasto solo dopo la morte dell’adorata Caroline. Infine, le anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata di giovedì 11 giugno 2020 rendono noto che Hope riprenderà anche a vedere Phoebe, dal momento che Steffy è tornata di recente da Parigi con le bimbe.