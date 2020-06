Il Segreto spoiler 11 giugno 2020: incidente in miniera

Di seguito, le Anticipazioni de Il Segreto della puntata di giovedì 11 giugno 2020 come sempre in onda alle 15.40 su Canale 5. Puente Viejo verrà sconvolto da un incidente in miniera, che darà parecchi problemi a Isabel. I minatori infatti, la accuseranno di esserne la responsabile, visto che non ha acconsentito a mettere in sicurezza il luogo di lavoro.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Dolores continuerà con il suo piano per racimolare i soldi necessari a pagare il debito mentre tra Marta e Rosa tornerà il sereno. Francisca invece sarà ancora intenzionata a lasciare la sua dimora temporanea, ora che la Casona non è più in vendita.

Il Segreto puntata di giovedì 11 giugno 2020

Matias verrà informato da Damian che in miniera è successo un grave incidente nel quale sono stati coinvolti diversi operai. L’agitazione si toccherà con mano e ad essere presa di mira sarà Isabel. Verranno subito chiamati i soccorsi e il Castaneda si unirà a loro per cercare di salvare gli operai rimasti intrappolati. Sul posto arriveranno anche Isabel, Adolfo e Tomas. Huertas consiglierà a Isabel di rientrare alla tenuta, in quanto la situazione è molto delicata.

Come svelano le anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda domani su Canale 5, Isabel non ascolterà i consigli di Huertas e rischierà di essere picchiata dagli operai scampati all’incidente. Matias proverà a calmare gli animi, ma senza alcun risultato.

Marta e Rosa fanno pace ma non per molto

Continuando con gli spoiler della soap opera Il Segreto, alla Casona tornerà la pace, anche se non durerà poco. Come sappiamo, Rosa ha fatto in modo che Adolfo si compromettesse passando la notte con lei. Il giovane ha chiesto a Ignacio il permesso di fidanzarsi, con grande gioia della giovane. Marta, disperata, non ha potuto fare altro che accettare la situazione.

Infine, le anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda domani, giovedì 11 giugno 2020 su Canale 5 rivelano che Marta chiederà a Rosa una tregua dopo i continui litigi per via di Adolfo. Le due sorelle si riconcilieranno, ma sarà solo una pausa. Dolores lavorerà giorno e notte per recuperare i soldi per pagare la multa mentre Francisca continuerà a esprimere la sua volontà di lasciare il padiglione per tornare al suo amato paesino. Isabel tenterà di tenerla buona con il solito metodo delle tisane ma capirà che non può tirare troppo la corda, visto che le condizioni di salute della Montenegro iniziano a farsi preoccupanti.