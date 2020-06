Uomini e Donne, video inedito: Armando, Roberta, Valentina e altri tirano le somme di quest’anno (VIDEO)

Ieri si è conclusa questa stravagante stagione di Uomini e Donne e molti protagonisti hanno preso parte ad un video inedito in cui hanno commentato quest’anno. Si è trattato sicuramente di un annata molto particolare considerando tutto quello che è accaduto a partire da marzo in poi.

In tutto questo periodo ci sono stati alcuni esponenti del parterre che sono riusciti a trovare l’amore, ma molti altri torneranno a casa a mani vuote. Questo, però, non sta facendo perdere le speranze, sta di fatto che la maggior parte dei protagonisti ha espresso commenti colmi di speranza per il futuro.

Il video inedito dei protagonisti di Uomini e Donne

Su Witty tv è stato pubblicato un video inedito girato dietro le quinte di Uomini e Donne. Nello specifico, la redazione ha chiesto ad alcuni dei volti di questa stagione del talk show di esprimere un commento in merito all’anno trascorso. I protagonisti hanno rivelato con un emoticon il loro stato d’animo in merito a ciò che hanno tratto da questa esperienza e in merito a ciò che si augurano per il futuro.

Tra i primi a parlare c’è stato Armando, il quale ha rivelato di rispecchiarsi molto nella faccina arrabbiata per quanto concerne tutto ciò che è successo in questi mesi. Tuttavia, ha detto anche di voler mandare un cuore a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuto e continueranno a farlo. Per il futuro, invece, si augura di incontrare finalmente la persona giusta per lui. (Clicca qui per il video)

Gemma, occhi a cuore per Sirius

Roberta, invece, nel video inedito per Uomini e Donne, ha manifestato un po’ di tristezza per come si è conclusa la stagione. Inoltre, ha ammesso che, se neppure in estate riuscirà a conquistare qualche uomo, a settembre tornerà più carica di prima in trasmissione. Valentina, invece, ha voluto salutare questo suo quinto anno nel programma con una faccina sorridente, nella speranza che il suo carattere e il suo essere così estroversa sia da sprono per i nuovi corteggiatori.

Gemma Galgani, invece, ha commentato questi mesi con l’emoji che piange poiché nei mesi passati è rimasta scottata da alcune delusioni molto profonde. La dama, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che per lei questa stagione si è conclusa in modo decisamente positivo. L’aver conosciuto Sirius, infatti, non può che spronarla a scegliere come conclusione la faccina con gli occhi a cuoricino.