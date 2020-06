Ballando con le stelle: lo show dovrebbe tornare in autunno

Dopo la pausa imposta dalla pandemia da coronavirus, Milly Carlucci si prepara a tornare con Ballando con le stelle. Intanto, sul web circolano diverse indiscrezioni su quello che ci attende nella prossima edizione del talent show firmato Rai. Ballando è un fiore all’occhiello di Rai 1, vantante sempre ottimi ascolti in ogni sua proposizione.

Purtroppo, al momento momento possiamo fare solo ipotesi sulle poche informazioni (la gran parte, ancora da confermare) che abbiamo a disposizione. Come accaduto per altri programmi, anche Ballando con le stelle ha dovuto subire una battuta d’arresto a causa del lockdown. Qualche giorno fa, Marco Liorni ha, tuttavia, dato un’importante anticipazione nel corso di Italia sì, affermando che il programma dovrebbe tornare nei palinsesti Rai il prossimo autunno.

Ballando con le stelle: ipotesi sulla data di inizio

Secondo quanto è possibile leggere da un recente articolo pubblicato su TV Blog, ci sarebbero novità alquanto interessanti circa la prossima messa in onda di Ballando con le stelle, con tanto di data precisa. Come già spiegato nella nostra introduzione, il periodo più accreditato è l’autunno. L’anticipazione proviene da Marco Liorni, che può essere considerato una fonte tranquillamente attendibile. La data di partenza dovrebbe essere il 12 settembre 2020.

Il cast

Precisiamo: la data di partenza fissata per la prossima edizione di Ballando con le stelle sarebbe il 12 settembre 2020 alle 20:40. La trasmissione è prevista subito dopo il TG1. Come leggiamo dal Sussidiario, i concorrenti che dovrebbero prendere parte alla prossima edizione sono: Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri e Ninetto Davoli. Tuttavia, a settembre dovrebbe essere aggiunto un altro nome forte al cast.

Milly Carlucci: la quarantena con Angelica

Mentre attendiamo ulteriori novità circa Ballando con le stelle, concentriamoci ora sulla vita della sua conduttrice, Milly Carlucci. Intervistata da Laura Costantini di Grand Hotel, la donna immagine di Rai 1 ha parlato della sua esperienza post-lockdown. Milly ha dichiarato che erano tre mesi che non usciva di casa per una bella passeggiata assieme a sua figlia Angelica. La ragazza ha trascorso il lockdown a casa dei suoi genitori, ma una volta finita la quarantena, Angelica è tornata a lavorare e non ci sono state più occasioni per poter uscire assieme a mamma Milly per Roma.

Milly Carlucci ha raccontato, inoltre, di aver fatto due passi in centro e di avere avuto paura, in quanto pochi seguono le regole. La conduttrice di Ballando con le stelle ha invitato tutti a non vergognarsi di coprire bene naso e bocca con la mascherina. Nel caso in cui qualcuno indossi gli occhiali e si appannino, il rimedio consigliato da Milly Carlucci è molto semplice: “Lasciate un buchino per l’aria sul naso”.